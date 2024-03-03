الحشد الشعبي العراقي يستهدف محطة بميناء حيفا
التاريخ
3/3/2024 9:07:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ( الحشد ) ، مساء الاحد ، أنها استهدفت بطائرة مسيرة محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا يوم الجمعة الماضي.
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