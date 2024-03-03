“فراجرانس وورلد” تقدم مزيج من العطور الفرنسية والشرقية في المنطقة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت شركة“فراجرانس وورلد” (Fragrance World) إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة العطور، عن أحدث صيحات واتجاهات العطور الناشئة في منطقة الخليج.

وتقف“فراجرانس وورلد” في طليعة الكيانات التي تتطلع دومًا إلى استكشاف كل ما هو جديد من خلال فن الدمج بين المكونات العطرية المختلفة والتوليف بينها (أو ما يُعرف أيضًا بـ Fusion Perfumery) من أجل ابتكار منتجات عطرية ليس لها مثيل، وهو ما يجعلها متميزة للغاية في تلبية التفضيلات المتطورة لجيل الألفية وجيل“زِد” التالي له في هذا الخصوص.

وقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في مجال الدمج بين العطور الفرنسية والشرقية، متأثرةً في ذلك بتعدد الثقافات بين سكانها المتنوعين. وفي حين تتميز العطور الفرنسية بنكهاتها المنعشة والحمضية والأخّاذة بالفواكه، فإن العطور الشرقية تشتهر بعمقها وثرائها وجاذبيتها. ومن هنا جاءت العطور الشرقية الفرنسية (التي تجسد تمامًا مفهوم“فن الدمج بين المكونات العطرية المختلفة والتوليف بينها” وتشتهر به) لتمزج بين هذيْن النوعيْن من العطور، وهو ما ترتب عليه ابتكار منتجات عطرية غايةً في الجاذبية والتطوُّر.

و يقدم عطر“القمر” (Al Qamar)، أحدث ابتكارات“فراجرانس وورلد”، مزيجًا آسرًا من نكهات التوابل المختلفة مثل القرنفل والزعفران، مُضافًا إليها نكهتَي الفانيليا والكراميل الرائعتيْن. أما عطر“أكيغالاوود” (Akigalawood) الغني بأحدث المكونات العطرية التي تبتكرها شركة“جيفودان” السويسرية الشهيرة، فهو يجعلك تنطلق بحاسة الشم لديك إلى آفاق لا مثيل لها في عالم العطور البديعة.و بالإضافة إلى ذلك، فقد توغلت“فراجرانس وورلد” أيضًا في عالم البساطة من خلال علامتها التجارية الفاخرة Maison Des Parfums (بيت العطور). ومن الأمثلة البارزة على منتجات هذه العلامة منتج Maison D' Arabie – Musk Gold (البيت العربي – مسك الذهب)، المصنوع من مكونين رئيسييْن فقط هما الورد والفانيليا، مُضافًا إليهما المسك والعنبر لإضفاء لمسة شرقية، وهو ما يمنح رائحة زهرية رقيقة بتوازن مثالي.

كما يضم فريق البحث والتطوير لدى“فراجرانس وورلد” رُوادًا غايةً في التميز في فن الدمج بين المكونات العطرية المختلفة والتوليف بينها. وقد دأب هذا الفريق على استكشاف مكونات بديلة لابتكار خلطات تمنح روائح عطرية مماثلة دون الإخلال بالتوازن الدقيق. ويقوم جوهر العلامة التجارية للشركة على تقديم تجارب عطرية لا مثيل لها وقيمة رائعة مقابل المال للمستهلكين. وانطلاقًا من شغفها بالتميُّز، تعمل“فراجرانس وورلد” باستمرار على البحث والتطوير لاستكشاف مواد خام جديدة وابتكار عطور تأسر القلوب.

وتوسعت“فراجرانس وورلد” في المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها المميزة كعلامة تجارية رائدة في مجال العطور في منطقة الشرق الأوسط. وبينما تواصل الشركة رحلتها في النمو والابتكار، فإن علامتها التجارية تحرص دومًا على الالتزام بتقديم عطور متميزة تأسر القلوب وتلهمها. وكذلك تسعى جاهدة إلى أن تكون القبلة المثالية لعشاق العطور في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك من خلال تركيزها على الإبداع والجودة وسهولة الحصول على منتجاتها.