“فراجرانس وورلد” تقدم مزيج من العطور الفرنسية والشرقية في المنطقة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت شركة“فراجرانس وورلد” (Fragrance World) إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة العطور، عن أحدث صيحات واتجاهات العطور الناشئة في منطقة الخليج.
وتقف“فراجرانس وورلد” في طليعة الكيانات التي تتطلع دومًا إلى استكشاف كل ما هو جديد من خلال فن الدمج بين المكونات العطرية المختلفة والتوليف بينها (أو ما يُعرف أيضًا بـ Fusion Perfumery) من أجل ابتكار منتجات عطرية ليس لها مثيل، وهو ما يجعلها متميزة للغاية في تلبية التفضيلات المتطورة لجيل الألفية وجيل“زِد” التالي له في هذا الخصوص.
وقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في مجال الدمج بين العطور الفرنسية والشرقية، متأثرةً في ذلك بتعدد الثقافات بين سكانها المتنوعين. وفي حين تتميز العطور الفرنسية بنكهاتها المنعشة والحمضية والأخّاذة بالفواكه، فإن العطور الشرقية تشتهر بعمقها وثرائها وجاذبيتها. ومن هنا جاءت العطور الشرقية الفرنسية (التي تجسد تمامًا مفهوم“فن الدمج بين المكونات العطرية المختلفة والتوليف بينها” وتشتهر به) لتمزج بين هذيْن النوعيْن من العطور، وهو ما ترتب عليه ابتكار منتجات عطرية غايةً في الجاذبية والتطوُّر.
و يقدم عطر“القمر” (Al Qamar)، أحدث ابتكارات“فراجرانس وورلد”، مزيجًا آسرًا من نكهات التوابل المختلفة مثل القرنفل والزعفران، مُضافًا إليها نكهتَي الفانيليا والكراميل الرائعتيْن. أما عطر“أكيغالاوود” (Akigalawood) الغني بأحدث المكونات العطرية التي تبتكرها شركة“جيفودان” السويسرية الشهيرة، فهو يجعلك تنطلق بحاسة الشم لديك إلى آفاق لا مثيل لها في عالم العطور البديعة.و بالإضافة إلى ذلك، فقد توغلت“فراجرانس وورلد” أيضًا في عالم البساطة من خلال علامتها التجارية الفاخرة Maison Des Parfums (بيت العطور). ومن الأمثلة البارزة على منتجات هذه العلامة منتج Maison D' Arabie – Musk Gold (البيت العربي – مسك الذهب)، المصنوع من مكونين رئيسييْن فقط هما الورد والفانيليا، مُضافًا إليهما المسك والعنبر لإضفاء لمسة شرقية، وهو ما يمنح رائحة زهرية رقيقة بتوازن مثالي.
كما يضم فريق البحث والتطوير لدى“فراجرانس وورلد” رُوادًا غايةً في التميز في فن الدمج بين المكونات العطرية المختلفة والتوليف بينها. وقد دأب هذا الفريق على استكشاف مكونات بديلة لابتكار خلطات تمنح روائح عطرية مماثلة دون الإخلال بالتوازن الدقيق. ويقوم جوهر العلامة التجارية للشركة على تقديم تجارب عطرية لا مثيل لها وقيمة رائعة مقابل المال للمستهلكين. وانطلاقًا من شغفها بالتميُّز، تعمل“فراجرانس وورلد” باستمرار على البحث والتطوير لاستكشاف مواد خام جديدة وابتكار عطور تأسر القلوب.
وتوسعت“فراجرانس وورلد” في المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها المميزة كعلامة تجارية رائدة في مجال العطور في منطقة الشرق الأوسط. وبينما تواصل الشركة رحلتها في النمو والابتكار، فإن علامتها التجارية تحرص دومًا على الالتزام بتقديم عطور متميزة تأسر القلوب وتلهمها. وكذلك تسعى جاهدة إلى أن تكون القبلة المثالية لعشاق العطور في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك من خلال تركيزها على الإبداع والجودة وسهولة الحصول على منتجاتها.
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