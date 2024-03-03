“محمد الحبيب العقارية” بالشراكة مع الوطنية للإسكان تطلق مشروع“إيال الأصالة” بمجتمع الأصالة في الرياض

الرياض – أصداف نيوز:

أطلقت شركة محمد الحبيب العقارية مشروعها السكني“إيال الأصالة” الذي بدأت عملياته الإنشائية في مجتمع الأصالة بالرياض وأتاحت للمهتمين تسجيل اهتمامهم لحجز الوحدات السكنية.

ويتكون مشروع“إيال الأصالة” من 455 فيلا بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 196 إلى 244 متر مربع تتميز بتصاميم ذكية متميزة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات من خلال استغلال كافة المساحات المتاحة في تصاميم المشروع ومساحات البناء وتحقق نمط حياة متميز في بيئة حيوية متكاملة، تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 165,790 متر مربع في مجتمع الأصالة، وهو أحدث مشاريع الشركة التي أطلقتها مؤخراً بعد مشروعي“إيال سدايم” و“إيال رياض هايتس”.

وأوضحت شركة محمد الحبيب العقارية أن إطلاق عمليات الحجز يمنح المهتمين فرصةً في حجز ما يناسبهم من وحدات مميزة تتنوع بين ثلاثة أنماط للفلل هي“الهيف” التي تبلغ مساحتها أكثر من 341 م2 و“الضيف” والتي تزيد مساحتها عن 313 م2 و“السيف” والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 300 م 2.

كما أشارت شركة محمد الحبيب العقارية إلى أنه تم اعتماد الطراز السلماني لتصميم المشروع مع الحفاظ على قيمه المميزة من أصالة واستمرارية ومحورية الإنسان وملاءمة العيش والابتكار والاستدامة، لتكون فلل المشروع صديقة للبيئة وبتصاميم مميزة ومساحات متنوعة مع بنية تحتية متكاملة وخيارات متعددة.

ويقع مشروع“إيال الأصالة” الذي تطوره شركة محمد الحبيب العقارية في مجتمع الأصالة أحد المجتمعات السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات العملاء، وتعزز من زيادة المعروض العقاري بمدينة الرياض، وتساهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويتميز مجتمع الأصالة الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للإسكان بموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض، حيث يربط المجتمع عدداً من الطرق الرئيسية الهامة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، كما يتميز بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة على أكثر من 3715 وحدة سكنية، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح ما بين 249 -332 م2 للوحدة.

ويقدم المجتمع بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد ويحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ويلبّي بتكامله كافة الاحتياجات ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعم ساكنيها بالرفاهية والراحة.