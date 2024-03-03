“مدل بيست” تدشن“بيست هاوس” معززةً استثماراتها في قطاع المرافق الموسيقية في المملكة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية للترفيه الموسيقي الرائدة في المنطقة، إطلاق“بيست هاوس” نادي الاعضاء الخاص في حي جاكس بالدرعية في العاصمة الرياض، في استثمار هو الأول من نوعه للشركة في قطاع المرافق الموسيقية، وبهدف تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي في المملكة.

ويأتي توجه“مدل بيست” نحو الاستثمار في قطاع المرافق الموسيقية ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير ركائز صناعة الموسيقى في المملكة، والارتقاء بتطوير الإنتاج الموسيقي واكتشاف وتمكين المواهب الفنية، وصولاً إلى تقديم تجارب موسيقية وترفيهية مُلهمة لمنتجي وصناع ومحبي الموسيقى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويقدم“بيست هاوس” مفهوماً فنياً وترفيهياً مبتكراً ومركزاً لدعم وتمكين المواهب، ويوفر بيئة إبداعية متكاملة وملتقى للفنانين ومحبي الموسيقى، حيث يدمج بين الإنتاج الفني والمرافق الإبداعية المشتركة والعروض الحية، ويتضمن النادي أستوديو تسجيل موسيقي متطور، وغرف إنتاج، ومناطق لورش العمل والمنتديات الفنية، ومسرحاً متعدد الاستخدامات لاستضافة الحفلات والفعاليات الموسيقية بشكل دائم.

ويقدم“بيست هاوس” مستويات مختلفة من العضويات الحصرية بمزايا متعددة، أبرزها عضوية“استديو” المخصصة للمبدعين الذين يتطلعون لتطوير مواهبهم الموسيقية والتواصل مع المجتمع الإبداعي وتشمل استديوهات التسجيل والبرامج المختصة في تطوير المواهب.

وأضاف“نسعى لإيجاد مساحات جديدة ومجتمع إبداعي يمكن المواهب الموسيقية ويطور القدرات الإنتاجية من خلال توفير أحدث التجهيزات والمرافق الأساسية والخبرات اللازمة لكي تتكامل عناصر الصناعة، التي توفر للمبدعين أجواء الإلهام وتمكنهم من تحويل أفكارهم إلى موسيقى رائعة يستمتع بها الجمهور في أماكن توفر تجارب فنية وإبداعية متميزة واستثنائية مثل“بيست هاوس”.

وتعمل مدل بيست على إطلاق المزيد من المرافق الموسيقية ذات المفاهيم الجديدة كلياً وغير المسبوقة بما يفتح آفاقاً جديدة لصناعة الموسيقى ومكونات الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الأخرى، حيث أعلنت مؤخراُ عن شراكة مع نيوم لافتتاح ناد شاطئي عصري مزود بأحدث التقنيات في جزيرة“سندالة” الفاخرة، وذلك ضمن عدة مساحات ونواد موسيقية أخرى تعتزم مدل بيست إطلاقها في 2024.

يشار إلى أن المرافق الموسيقية تشكل ضلعاً أساسياً في مثلث استراتيجية مدل بيست الذي ترتكز عليه أعمال الشركة منذ إطلاقها، ويشمل الفعاليات، الموسيقى والفنانين، والمرافق الموسيقية، حيث تعمل الشركة على تعزيز فرص الاستثمار في المرافق والنوادي الموسيقية، وتوفير أماكن مخصصة للإبداع الموسيقي مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة لتقديم أفضل العروض الحية والتجارب الترفيهية الفريدة لأعضاء النوادي الخاصة، مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للإبداع الموسيقي.