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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويحتجز آخر قرب حاجز الزعيم ويداهم منزلين في سلوان

3/3/2024 8:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا، واحتجزت آخر قرب حاجز الزعيم العسكري شرق القدس.
وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة عند حاجز الزعيم العسكري كان يستقلها شابان، اعتقلت أحدهما واحتجزت الآخر "لم تعرف هويتهما بعد".
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وداهمت منزلي المواطنين الفلسطينيين أحمد وبسام أبو ناب، في حي رأس العامود بالبلدة، وفتشتهما وعبث بمحتوياتهما، وحررت مخالفة مالية لهما بقيمة 475 شيقلا.

وفا

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