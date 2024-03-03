نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين
التاريخ
3/3/2024 8:12:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى مجلس نقابة الأطباء 6 أطباء أردنيين توفوا مؤخراً .
ونشرت النقابة النعي عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"
إنا لله وإنا إليه راجعون
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