حماس: استهداف الاحتلال شاحنة مساعدات دير البلح إصرار على الإبادة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات بدير البلح وسط قطاع غزة، يعد تأكيدا وإصرارا منه على مواصلة حرب الإبادة.



وأضافت أن مواصلة الاحتلال استهداف قوافل المساعدات تعبر عن مستوى غير مسبوق من الإجرام والوحشية في التاريخ المعاصر، وفق وصفها.



وشددت على أن الاحتلال يمارس التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية بالقطاع في تجاهل تام للقوانين الإنسانية.