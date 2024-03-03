حماس: استهداف الاحتلال شاحنة مساعدات دير البلح إصرار على الإبادة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استهداف الاحتلال قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات بدير البلح وسط قطاع غزة، يعد تأكيدا وإصرارا منه على مواصلة حرب الإبادة.
وأضافت أن مواصلة الاحتلال استهداف قوافل المساعدات تعبر عن مستوى غير مسبوق من الإجرام والوحشية في التاريخ المعاصر، وفق وصفها.
وشددت على أن الاحتلال يمارس التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية بالقطاع في تجاهل تام للقوانين الإنسانية.
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