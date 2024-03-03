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لجان في الأعيان تناقش خطط تحديث المنظومة الأكاديمية

3/3/2024 8:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت في مجلس الأعيان اجتماعات لجان فرعية شكلتها لجنة مشتركة تضم 9 من لجان مجلس الأعيان، لوضع خطط تنفيذية لتحديث المنظومة الأكاديمية.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، لوضع المقترحات والخطط التشغيلية وخطط العمل استناداً إلى ورقة سياسات تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية الذي أقيم نهاية العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.


وتضم اللجنة المشتركة لجان: المالية والإدارية والتربية والصحة والزراعة والعمل والطاقة والسياحة والخدمات.


وأوضح الحمارنة أن اللجان الفرعية ستعقد اجتماعات دورية بهدف الخروج بأولويات وبرنامج عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

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