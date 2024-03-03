قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السِّياحة لسنة 2024م.



ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفَّق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة المهن والأنشطة السِّياحيَّة، واستبدالها بالموافقة الصَّادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.



كما يمنح مشروع القانون وزارة السِّياحة والآثار إدارة المسارات السِّياحيَّة المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السِّياحيَّة الدَّامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.



كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية السِّياحة، وتعزيز منظومة الأمن السِّياحي، وتوفير الإمكانات الفنيَّة والتَّأهيل والتَّدريب والتَّمويل للمشاريع الرِّياديَّة في القطاع السِّياحي، ودعم المجتمعات المحليَّة والمرأة والشَّباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السِّياحي.



وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين هيئة الأوراق الماليَّة من تنفيذ مشروع الرَّبط الإلكتروني بين السُّوق المالي الأردني والأسواق الماليَّة الأجنبيَّة، وإعطاء الصَّلاحيَّة للمجلس بالموافقة للمرخَّص له للتَّداول في السَّوق الأجنبيَّة، وللمرخَّص له الأجنبي التَّداول في السُّوق الماليَّة الأردنيَّة، شريطة المعاملة بالمثل.



كما أقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخَّص له الأجنبي للتَّداول في السُّوق المالي، بحيث يُراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.



وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ لغايات اتِّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، وعدم ترتيب أيِّ آثار سلبيَّة عليها، ولتنفيذ أيِّ تسهيلات حكوميَّة تُقدَّم لها في ظروف خاصَّة.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للوقاية من آفة المخدِّرات للأعوام (2024-2026)م، وتعميمها على الجهات صاحبة الاختصاص؛ ليُصار إلى تنفيذها وفق الإطار الزَّمني المحدَّد لهذه الغاية.



وتهدف الخطَّة الاستراتيجيَّة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بآفة المخدِّرات، ونشر ثقافة إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، بما يسهم في الحدِّ من هذه الآفة، وزيادة أعداد المتطوِّعين للتَّوعية منها، وزيادة نوعيَّة الدِّراسات العلميَّة والبحثيَّة في هذا المجال.



وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على استثناء - المركبات من موديل عام (2018م) التي كان مجدولاً لها أن تصل إلى ميناء العقبة قبل تاريخ 31/12/2023م، وتأخَّرت في الشحن؛ نتيجة مشاكل الملاحة في البحر الأحمر، من قرار مجلس الوزراء المتضمِّن حظر استيراد جميع سيارات الرُّكوب وغيرها التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص؛ وذلك لتفادي إلحاق الضَّرر بمستورديها.



واطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الأسبوعي لوزارة الصِّناعة والتِّجارة حول التَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع والمواد الأساسيَّة.



وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي أنَّه تمَّت زيارة 1965 منشأة تجاريَّة خلال الفترة ما بين 22 – 29/2/2024م، جرى خلالها تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمَّت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 15 ألف منشأة تمَّ خلالها تحرير قُرابة 856 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 352 شكوى وتمَّ التَّعامل معها.



وكشف الشَّمالي أنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 55 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 15 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة، وهي سِلع تتوافر لها بدائل أخرى في الأسواق، كبعض أنواع الأرز طويل الحبَّة، وبعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ وارتفاع كُلف النَّقل.



وأكَّد التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بقرار تثبيت أسعارها حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنَّ أسعار السِّلع في أسواق المؤسَّستين تنخفض بنسبة (6 – 8%) عن مثيلاتها في الأسواق.



كما أكَّد على أنَّ أوضاع أسعار السِّلع في الأسواق مريح، ولا توجد مبالغة أو مغالاة في الأسعار، وأنَّ عمليَّة الرَّقابة ستتواصل بشكل دائم لضبط أيِّ مخالفات قد تحدث، كما أنَّ مخزون السِّلع آمن ومستقرّ، وحركة الشَّحن واستيراد البضائع متواصِلة بوتيرة جيِّدة دون إعاقات.