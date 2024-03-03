سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس
التاريخ
3/3/2024 8:12:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم إنها أوقعت قوة من جيش الاحتلال في كمين بحي الإسكان على أطراف مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.
واشارت إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات أخرى في طولكرم.
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