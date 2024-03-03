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سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

3/3/2024 8:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم إنها أوقعت قوة من جيش الاحتلال في كمين بحي الإسكان على أطراف مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

واشارت إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات أخرى في طولكرم.

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