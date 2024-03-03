اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة
التاريخ
3/3/2024 8:12:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، عن مصادر إسرائيلية قولها إن الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" مؤكدة أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة.
وأضافت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الحركة وإسرائيل: "الإجابات التي نطالب بها أساسية ولن نتنازل عنها".
روسيا اليوم
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