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اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

3/3/2024 8:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، عن مصادر إسرائيلية قولها إن الحكومة حصلت على رد حركة "حماس" مؤكدة أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة.

وأضافت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الحركة وإسرائيل: "الإجابات التي نطالب بها أساسية ولن نتنازل عنها".

روسيا اليوم


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