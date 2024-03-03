Sunday, 03 March 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

3/3/2024 8:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى مع وزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية الدكتورة ليلى النجار، اليوم الأحد في مبنى الوزارة، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف مجالات الحماية الإجتماعية، وتبادل الخبرات، بحضور السفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي والوفد المرافق .
وأكدّت بني مصطفى خلال اللقاء، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية.
وتناولت معايير الاستهداف المعتمدة في صندوق المعونة الوطنية، من خلال 57 مؤشر لتحديد الفئات المستحقة للمعونات النقدية، وهي مؤشرات تستجيب للأوضاع المتغيّرة للأسر المستهدفة، وكذلك التوّسع في حجم الاستفادة من المعونات النقدية لهذا العام والعام القادم، من خلال الموازنات المخصصة لها.
واستعرضت، برامج الوزارة الموّجهة للمرأة، بعد استحداث وحدة في الوزارة للمرأة، واستكمال كافة الأطر الفنية لها، وهي تعنى بقضايا المرأة، من خلال البيانات والبرامج التي تقدّمها، إلى جانب الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في هذا المجال.
وتطرّقت إلى برامج الحماية الخاصة بالأطفال والنساء المعرّضات للعنف، والخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الحماية لهذه الفئات، من خلال الدور التابعة للوزارة، والتي تستجيب للحالات التي تتطلب أشكالاً محددة من التدّخلات لتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
كما تطرّقت إلى الجهود المنفذة من خلال مراكز مكاني ومشروع الواحات لتمكين المرأة والفتاة في مراكز المجتمع المحلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي توّفر التدريب والتمكين للسيدات المستهدفات من برامجها، واكسابهن المهارات في عدة مجالات.














MENAFN03032024000208011052ID1107927993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث