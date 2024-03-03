استطلاع: 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أظهر استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب على غزة.
واشار الاستطلاع أن 42% من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات حماس.
وبين أن 33% من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تفعل سوى القليل لمساعدة الفلسطينيين.
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