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استطلاع: 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب

3/3/2024 8:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب على غزة.

واشار الاستطلاع أن 42% من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات حماس.

وبين أن 33% من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تفعل سوى القليل لمساعدة الفلسطينيين.


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