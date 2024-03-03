استطلاع: 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)أظهر استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية 60% من الناخبين الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب على غزة.

واشار الاستطلاع أن 42% من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات حماس.



وبين أن 33% من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تفعل سوى القليل لمساعدة الفلسطينيين.

