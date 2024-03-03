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الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

3/3/2024 8:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد إحباط تسلل مجموعة إرهابية إلى المواقع العسكرية السورية بريف اللاذقية، والقضاء على معظم المتسللين.
وجاء في البيان: "وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية، وتمكنت من قتل وإصابة معظم عناصر المجموعة".
وأشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن القوات السورية تمكنت من سحب جثث ثلاثة من الإرهابيين القتلى.

روسيا اليوم

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