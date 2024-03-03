الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد إحباط تسلل مجموعة إرهابية إلى المواقع العسكرية السورية بريف اللاذقية، والقضاء على معظم المتسللين.
وجاء في البيان: "وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية، وتمكنت من قتل وإصابة معظم عناصر المجموعة".
وأشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن القوات السورية تمكنت من سحب جثث ثلاثة من الإرهابيين القتلى.
روسيا اليوم
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