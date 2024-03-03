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استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

3/3/2024 8:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على استثناء - المركبات من موديل عام (2018م) التي كان مجدولاً لها أن تصل إلى ميناء العقبة قبل تاريخ 31/12/2023م، وتأخَّرت في الشحن؛ نتيجة مشاكل الملاحة في البحر الأحمر، من قرار مجلس الوزراء المتضمِّن حظر استيراد جميع سيارات الرُّكوب وغيرها التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص.


وجاءت موافقة الحكومة لتفادي إلحاق الضَّرر بمستوردي المركبات.


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