استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على استثناء - المركبات من موديل عام (2018م) التي كان مجدولاً لها أن تصل إلى ميناء العقبة قبل تاريخ 31/12/2023م، وتأخَّرت في الشحن؛ نتيجة مشاكل الملاحة في البحر الأحمر، من قرار مجلس الوزراء المتضمِّن حظر استيراد جميع سيارات الرُّكوب وغيرها التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص.
وجاءت موافقة الحكومة لتفادي إلحاق الضَّرر بمستوردي المركبات.
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