الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخر قرب حاجز الزعيم ويداهم منزلين في سلوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا، واحتجزت آخر قرب حاجز الزعيم العسكري شرق القدس.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة عند حاجز الزعيم العسكري كان يستقلها شابان، اعتقلت أحدهما واحتجزت الآخر "لم تعرف هويتهما بعد".
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وداهمت منزلي المواطنين أحمد وبسام أبو ناب، في حي رأس العامود بالبلدة، وفتشتهما وعبث بمحتوياتهما، وحررت مخالفة مالية لهما بقيمة 475 شيقلا.
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