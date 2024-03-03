إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي على بعض مناطق رام الله والبيرة

إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي على بعض مناطق رام الله والبيرة
التاريخ
3/3/2024 8:11:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا يوم الأثنين
الموافق 4/3/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
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أجزاء من عين يبرود وتشمل البلدية القديمة والمجاورين
طريق المدارس والمجاورين
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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