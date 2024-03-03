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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي على بعض مناطق رام الله والبيرة

3/3/2024 8:11:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا يوم الأثنين
الموافق 4/3/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من عين يبرود وتشمل البلدية القديمة والمجاورين

طريق المدارس والمجاورين


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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