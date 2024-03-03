جاهز-الكويت الراعي الذهبي لماراثون بنك الخليج ٦٤٢

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- Australia Nigeria Alliance) • العجيل: المشاركة ودعم مثل هذه الفعاليات أمر جوهري في مهمتنا لتحفيز مجتمع أكثر نشاطًا وصحةً
مدينة الكويت، ٣ مارس ٢٠٢٤: أعلنت شركة جاهز الدولية "جاهز-الكويت"، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصتها الالكترونية ، عن مشاركتها كراعٍ ذهبي لماراثون بنك الخليج ٦٤٢، الذي أقيم في ٢ مارس ٢٠٢٤، ونظم بالتعاون مع سوفكس، الشركة المتخصصة في إدارة الفعاليات الرياضة. كجزء من دعمها للأنشطة المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية، شارك أكثر من ١٠٠ موظف من جاهز-الكويت في هذه الفعالية. وتعتبر المبادرة دليلاً على التفاني الذي تبديه الشركة في تعزيز ثقافة الرفاهية والحياة النشطة بين موظفيها والمجتمع بشكل عام.
تعتبر مساهمة جاهز-الكويت في ماراثون بنك الخليج ٦٤٢ واحدة من أكبر المساهمات من نوعها في الكويت، حيث تجاوزت مساهمة الشركة الراعية الدعم المادي. حيث استخدمت الشركة مواردها المختلفة لدعم المشاركين أثناء إكمالهم لفئات السباق من خلال محطات توزيع المياه في مواقع مختلفة على طول الماراثون. بالإضافة إلى ذلك، قامت جاهز-الكويت بتوزيع هدايا مجانية للـ ١٣،٠٠٠ مشارك في الماراثون هذا العام تقديرًا لمساهمتهم في المبادرة. تمثل مشاركة جاهز-الكويت في الماراثون نهج الشركة المسؤول في التفاعل مع المجتمع الكويتي، وتتماشى مع القيم المحددة ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية للشركات.
بالإضافة إلى رعاية ماراثون بنك الخليج ٦٤٢، يعتبر الحدث بداية سلسلة من المبادرات التي ستقوم بها جاهز-الكويت وسوفكس لتعزيز المشاركة المجتمعية ونمط الحياة الصحي. ومن بين الفعاليات القادمة بطولة كرة القدم ستقام خلال شهر رمضان، والتي من المقرر أن تشارك فيها أكثر من ١٬٠٠٠ لاعب، مما يؤكد تفاني الشركة في دعم الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية في المجتمع.
في تعليقه على مشاركة الشركة في الماراثون، قال بدر العجيل، المدير العام لجاهز-الكويت: "يعكس دعمنا لماراثون بنك الخليج ٦٤٢ القيم الأساسية في جاهز-الكويت، خاصة تلك التي تدور حول الرعاية الذاتية وممارسة النشاطات الرياضية المنتظمة لتحقيق نمط حياة متوازن. نحن نؤمن بقوة التفاعل مع المجتمع وأهمية القيادة بالمثال فيما يتعلق بالصحة واللياقة البدنية. المشاركة في ودعم فعاليات مماثلة لماراثون بنك الخليج ٦٤٢ أمر جوهري في مهمتنا لتحفيز مجتمع أكثر صحة ونشاطًا. نحن فخورون برؤية موظفينا يشاركون بأعداد كبيرة، ونحن متحمسون للتأثير الإيجابي الذي سيحققه تعاوننا المستمر مع سوفكس على مجتمعنا."
وأضاف العجيل: "مع استمرارنا في التوسع داخل السوق الكويتية، كانت جاهز-الكويت توسع نطاق أعمالها بشكل استراتيجي من خلال التعاون مع اللاعبين الرئيسيين داخل السوق. بصرف النظر عن نمو أعمالنا، نجد أنه من الأمور الحيوية المشاركة بنشاط مع المجتمع الكويتي والمشاركة في مبادرات شعبية مختلفة تعود بالنفع على المجتمع. بهذا الصدد، أود أن زعرب شكري وتقديري للمنظمين على جهودهم الذي أدى إلى النجاح الحقيقي لهذا الحدث. نتطلع إلى رعاية والمشاركة في المزيد من المبادرات التي تهدف إلى نشر تأثير إيجابي ودائم في المجتمع."
يجدر بالذكر أن “جاهز-الكويت” دخلت صناعة توصيل الطعام عالية التنافسية بنهج موجه نحو العملاء. من خلال السماح للعملاء ببساطة بتحديد الموقع لتوصيل الطلب دون الحاجة إلى إدخال عنوان، وتوفر “جاهز-الكويت” تجربة سلسة وبديهية تأخذ تجربة العملاء إلى مستوى جديد. تمنح المنصة مستخدميها المزيد من خيارات الدفع المرنة، مما يوفر حرية الدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التوصيل، مما يضع التحكم بشكل كامل في أيدي العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع شركاء مختارين، تقدم جاهز خصومات يصل إلى 50٪ في بعض المطاعم، مما يوفر قيمة لا تضاهى ويجعلها خيارًا ممتازاً لتوصيل الطعام في الكويت.
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