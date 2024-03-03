شرطة دبي تضم "فولكس واجن أماروك" الجديدة كلياً من "النابودة" لتعزيز قوة وأداء أسطولها

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- Houbara Communicatons) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024 - أعلنت شركة النابودة للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات فولكس واجن في دبي والإمارات الشمالية، عن انضمام سيارة فولكس واجن أماروك الجديدة كلياً إلى أسطول شرطة دبي. تتميز هذه السيارة بتصميمها المُبتكر بالكامل وأدائها القوي وإمكاناتها الاستثنائية على الطرق الوعرة والعادية على حدٍ سواء، مما سيسهل على ضباط الشرطة أداء مهامهم في ضمان سلامة سائقي السيارات في جميع أنحاء دبي.
تُعد شركة النابودة للسيارات شريكًا لشرطة دبي على مدار سنوات طويلة، حيث تُقدم للأسطول المركبات الأكثر تطورًا من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية. وتواصل هذه الشراكة مسيرتها مع تسليم سيارة فولكس واجن أماروك الجديدة كليًا، التي تأتي تماشيًا مع التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
في هذا السياق قال المتحدث باسم شرطة دبي، معالي الفريق عبد الله خليفة المري- القائد العام لشرطة دبي: "يسعدنا التعاون مع شركة النابودة للسيارات التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية، وأكثرها التزاماً في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً واسعاً في دعم صورة ومكانة إمارة دبي، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، ونحن واثقون من أن هذه السيارات ستسهم في دعم القطاع المروري والأمني، ودعم العمليات الشرطية التي بدورها تحقق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات، وأمن وأمان المجتمع".
وأكد معاليه على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على رفد أسطول الدوريات الأمنية السياحية بأحدث طرز الدوريات الفارهة، والتي تعزز من التواجد الأمني للشرطة السياحية، وتكون حلقة الوصل بين الشرطة والسياح والزوار، وأفراد الجمهور عامة.
بفضل إمكاناتها العالية على الطرق العادية والوعرة، تتمتع سيارة فولكس واجن أماروك بقدرة استثنائية على التعامل مع أصعب المهام، مما يجعلها أداة عمل قوية يمكن الاعتماد عليها من قبل ضباط شرطة دبي. وتتميز أماروك بقدرة سحب عالية تصل إلى 3500 كجم، فضلاً عن زيادة الحمولة القصوى للمركبة مؤخرًا لتصل إلى 1.19 طن، مما يُعزز قدراتها في المواقف الحرجة والمهام المُلحّة.
من جانبه، قال كيه راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات، "يسعدنا مواصلة الشراكة مع شرطة دبي، وإثراء أسطولهم بإضافة مميزة لهذا العام. وأشار إلى أن أماروك الجديدة تتمتع بمستويات أداء استثنائية على مختلف أنواع الطرق، سواء كانت عادية أو وعرة، مما سيُساعد ضباط الشرطة في أداء مهامهم اليومية بفعالية وكفاءة. لافتًا إلى أن قوة السيارة وتنوع أدائها يُمكنها من التكيف مع مختلف المواقف غير المتوقعة التي تتطلب قدرات سحب وتحميل عالية. وأضاف راجارام: "إن السفر الآمن لسائقي السيارات على طرق دبي هو أولوية مشتركة بين النابودة وشرطة دبي، ونعتقد أن سيارة أماروك يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق هذه الغاية".
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