"مدل بيست" تدشن "بيست هاوس" معززةً استثماراتها في قطاع المرافق الموسيقية في المملكة

(MENAFN
- JUMMAR PR) أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية للترفيه الموسيقي الرائدة في المنطقة، إطلاق "بيست هاوس" نادي الاعضاء الخاص في حي جاكس بالدرعية في العاصمة الرياض، في استثمار هو الأول من نوعه للشركة في قطاع المرافق الموسيقية، وبهدف تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي في المملكة.
ويأتي توجه "مدل بيست" نحو الاستثمار في قطاع المرافق الموسيقية ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير ركائز صناعة الموسيقى في المملكة، والارتقاء بتطوير الإنتاج الموسيقي واكتشاف وتمكين المواهب الفنية، وصولاً إلى تقديم تجارب موسيقية وترفيهية مُلهمة لمنتجي وصناع ومحبي الموسيقى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ويقدم "بيست هاوس" مفهوماً فنياً وترفيهياً مبتكراً ومركزاً لدعم وتمكين المواهب، ويوفر بيئة إبداعية متكاملة وملتقى للفنانين ومحبي الموسيقى، حيث يدمج بين الإنتاج الفني والمرافق الإبداعية المشتركة والعروض الحية، ويتضمن النادي أستوديو تسجيل موسيقي متطور، وغرف إنتاج، ومناطق لورش العمل والمنتديات الفنية، ومسرحاً متعدد الاستخدامات لاستضافة الحفلات والفعاليات الموسيقية بشكل دائم.
ويقدم "بيست هاوس" مستويات مختلفة من العضويات الحصرية بمزايا متعددة، أبرزها عضوية "استديو" المخصصة للمبدعين الذين يتطلعون لتطوير مواهبهم الموسيقية والتواصل مع المجتمع الإبداعي وتشمل استديوهات التسجيل والبرامج المختصة في تطوير المواهب.
وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "مدل بيست: "يمثل إطلاق بيست هاوس خطوة جديدة ضمن المسارات الاستثمارية الاستراتيجية لشركة مدل بيست ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الإبداعي وصناعة الموسيقى في المملكة".
وأضاف "نسعى لإيجاد مساحات جديدة ومجتمع إبداعي يمكن المواهب الموسيقية ويطور القدرات الإنتاجية من خلال توفير أحدث التجهيزات والمرافق الأساسية والخبرات اللازمة لكي تتكامل عناصر الصناعة، التي توفر للمبدعين أجواء الإلهام وتمكنهم من تحويل أفكارهم إلى موسيقى رائعة يستمتع بها الجمهور في أماكن توفر تجارب فنية وإبداعية متميزة واستثنائية مثل "بيست هاوس".
وتعمل مدل بيست على إطلاق المزيد من المرافق الموسيقية ذات المفاهيم الجديدة كلياً وغير المسبوقة بما يفتح آفاقاً جديدة لصناعة الموسيقى ومكونات الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الأخرى، حيث أعلنت مؤخراُ عن شراكة مع نيوم لافتتاح ناد شاطئي عصري مزود بأحدث التقنيات في جزيرة "سندالة" الفاخرة، وذلك ضمن عدة مساحات ونواد موسيقية أخرى تعتزم مدل بيست إطلاقها في 2024.
يشار إلى أن المرافق الموسيقية تشكل ضلعاً أساسياً في مثلث استراتيجية مدل بيست الذي ترتكز عليه أعمال الشركة منذ إطلاقها، ويشمل الفعاليات، الموسيقى والفنانين، والمرافق الموسيقية، حيث تعمل الشركة على تعزيز فرص الاستثمار في المرافق والنوادي الموسيقية، وتوفير أماكن مخصصة للإبداع الموسيقي مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة لتقديم أفضل العروض الحية والتجارب الترفيهية الفريدة لأعضاء النوادي الخاصة، مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للإبداع الموسيقي.
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