منها الفول والعدس.. أفضل الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول

أكد الأطباء أن إضافة بعض الأطعمة إلى روتينك اليومي تقلل بنسبة كبيرة من مستويات الكوليسترول في الدم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكشفوا

وجود نسبة عالية من الكوليسترول يعني أن لديك الكثير من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول في الدم.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا الكوليسترول في الأوعية الدموية مما يزيد من خطر الانسداد.

ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لحالات الطوارئ الطبية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، والتي تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى الأعضاء، وفقا لصحيفة " إكسبريس".

وكشفت الدكتورة كاثرين باسفورد للصحيفة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة الكوليسترول الدهنية في مجرى الدم.

وأضافت "إذا لم يتم اتخاذ خطوات لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية مما قد يؤدي بدوره إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضحت أن النظام الغذائي يلعب

دوراً رئيسياً في التحكم في نسبة الكوليسترول وهناك أطعمة معروفة تساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول."

وحددت الدكتورة باسفورد أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول هي:

الفول والبازلاء والعدس

الشوفان والشعير

المكسرات والبذور.

الحليب المدعم والزبادي.

الفول والعدس

تعد الفاصوليا والبازلاء والفول والعدس أيضًا مصادر جيدة للألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في منع دخول الكوليسترول إلى مجرى الدم.

وتابع الدكتور باسفورد: "نظرًا لأنها مصدر جيد للبروتين، فهي أيضًا بديل جيد للحوم الحمراء - التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، المعروفة بأنها تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم".

الشوفان والشعير

وأوضحت الدكتورة باسفورد، إن الأطعمة مثل العصيدة المصنوعة من الشوفان، أو عصائر الشوفان أو الشعير يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

وأوضحت : "هذا لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والتي تشكل مادة هلامية في الأمعاء وتساعد على منع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".



المكسرات والبذور

استبدال بعض الوجبات الخفيفة المفضلة لديك قد يؤدي إلى تغيير في نسبة الكولسترول لديك.

فالوجبات الخفيفة مثل الكعك والبسكويت تميل إلى أن تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة المرتبطة برفع مستويات الكوليسترول.

حاول استبدالها بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم. مثل المكسرات والبذور."

الحليب والزبادي

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، ويتم إضافتها إلى العديد من منتجات الحليب والزبادي المدعمة.

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