المقبالي يفوز بكأس أصحاب الهمم للبولينج لذوي الإعاقة السمعية



فاز أيمن المقبالي بكأس "الأساتذة" لاصحاب الهمم لذوي الإعاقة السمعية للبولينج والميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت أمس تحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، واحتضنتها صالة خليفة الدولية للبولينج بأبوظبي.

شارك في البطولة 16 لاعبا من أفضل لاعبي البولينج لذوي الإعاقة السمعية على مستوى أندية أصحاب الهمم في الدولة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن حصول أيمن المقبالي على 173 نقطة وفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل عدنان معلمي على 160 نقطة وحل ثانيا وفاز بالميدالية الفضية، بينما جمع على الجابري 151 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث ويحصل على الميدالية البرونزية.





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