سحب قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم السبت المقبل

تقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023 - 2024، في مقر اتحاد كرة القدم في دبي يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية الثمانية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتشارك في الدور ربع النهائي، ثمانية فرق تأهلت من دور الـ 16 هي : اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وحسب الآلية المعتمدة، سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية (1-8) على جدول المباريات، فيما سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً ثم يليها سحب إسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لباقي الفرق والأرقام حتى اكتمالها، وتلعب مباريات هذا الدور خلال يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل على ملاعب محايدة.

وفي الدور نصف النهائي، سوف تجمع المباراة الأولى الفائز من المباراة رقم ( 9 ) مع الفائز من المباراة رقم ( 10 )، فيما تجمع المباراة الثانية الفائز من المباراة رقم ( 11 ) مع الفائز من المباراة رقم ( 12 )، وتقام المباراتان على ملاعب محايدة يقررها اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويلتقي الفائزان، في المباراتين، في المباراة النهائية للبطولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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