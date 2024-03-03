حشيم يتّوج بلقب سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً



توج المحمل "حشيم" لمالكه النوخذة، محمد مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق "أدنوك" للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية في الموسم.

وجاء في المركز الثاني "سلطان الخير" لمالكه عادل فاروق عبد الله طاهر الحمادي، وبقيادة النوخذة علي ناصر أحمد الحميري، وحل في المركز الثالث "أبوظبي" التابع لأكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي ، وذهب المركز الرابع إلى "بدران" لمالكه محمد طارق محمد المرزوقي، بقيادة النوخذة عبد العزيز طارق محمد المرزوقي، وكان المركز الخامس من نصيب "زلزال" لمالكه النوخذة عبد الله مروان عبد الله المرزوقي.

وشارك في السباق 69 محملاً، وانطلق من جزيرة اللؤلؤ لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية عند كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

واتسم السباق بالحماس الكبير للبحارة الشباب الذين خاضوه بروح عالية من أجل الفوز، وإظهار قدراتهم الفنية، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.

قام بتتويج الفائزين سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، رئيس قسم الرياضات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي، رئيس قسم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق "أدنوك"، مشيراً إلى أن هذا العدد من المحامل يشكل نقلة جديدة في سباقات المحامل الشراعية لهذه الفئة.

وقال إن الأجواء المثالية التي أحاطت بالسباق منحت البحارة فرصة تقديم أفضل أداء، وظهر ذلك في السرعة التي تميز بها السباق، والمهارات العالية التي أظهرها النواخذة والبحارة في إدارة محاملهم من أجل الوصول أولاً إلى خط النهاية، وهذا ما رسم لوحة تراثية تابعها الجمهور من على الشاطئ.

وأضاف ان دعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية، يعزز جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي بشكل عام، والسباقات التراثية على وجه الخصوص، كما يساهم تعاون العديد من الجهات الكبرى، ومنها "أدنوك" في تعزيز النجاحات للحفاظ على التراث ونقله من الأجداد والآباء للأبناء .

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