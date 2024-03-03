دوري الأبطال.. العين لقطع خطوة نحو نصف النهائي وكلاسيكو ساخن بين الهلال والاتحاد

يتطلع العين بطل 2003 الى تحقيق نتيجة ايجابية عندما يستضيف النصر السعودي الاثنين على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، فيما يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه اتحاد جدة الثلاثاء في كلاسيكو ساخن.

وتقام مباراتا الاياب الاثنين والثلاثاء المقبلين في الرياض وجدة.

ويلتقي الثلاثاء أيضا تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي، على أن يختتم ذهاب ربع النهائي الاربعاء بلقاء شاندونغ تايشان الصيني مع يوكوهاما مارينوس الياباني.

في المباراة الاولى، يجدد العين والنصر المنافسة بعدما التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020، وتبادلا الفوز بعدما كسب الفريق السعودي على ملعب منافسه ذهابا 2-1، ورد الاماراتي التحية ايابا 1-صفر.

وقدم الفريقان مستويات جيدة في النسخة الحالية، وحقق العين ستة انتصارات في دور المجموعات وثمن النهائي مقابل خسارة وتعادل، ويطمح الى استكمال عروضه القوية رغم صعوبة المهمة امام النصر المدجج بالنجوم والذي حقق بدورة ستة انتصارات وتعادلين.

ولم تسر استعدادات العين بشكل مثالي بعد تعرض هدافه في النسخة الحالية للمسابقة القارية برصيد ستة أهداف التوغولي لابا كودجو للاصابة امام بني ياس في الدوري المحلي، قبل ان يلحق به حارس المرمى الدولي خالد عيسى امام حتا في المرحلة الماضية.

وأكد الطبيب اليوناني لنادي العين نيكولاس تسوروديس غياب كودجو امام النصر مع امكانية مشاركة خالد عيسى، وقال "من الممكن ان يكون خالد جاهزا للعب امام النصر، وبالنسبة لكودجو فلن نخاطر به كونه لازال يتابع برنامج التأهيل".

وبغياب كودجو، ستكون امال العين معلقة على الدولي المغربي سفيان رحيمي، صاحب خمسة اهداف في المسابقة، والارجنتيني ماتياس بالاسيوس، بعدما اراحهما المدرب الارجنتيني هرنان كريسبو امام حتا تأهبا للموقعة الآسيوية.

واجتاحت حمى رونالدو ونجوم النصر العالميين مدينة العين مبكرا، وتجمع المئات لشراء تذاكر المباراة امام متجر النادي في استاد هزاع بن زايد فور طرحها، قبل ان يعلن العين بيع التذاكر عبر منصة الكترونية حفاظا على سلامة المشجعين.

وسيكون امام مدافعي العين مهمة شاقة لايقاف خطورة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 اهداف) والبرازيلي اندرسون تاليسكا متصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 اهداف بالتساوي مع مواطنه كريسان بارسيلوس لاعب شاندونغ تايشان.

لكن البارغوياني اليخاندرو روميرو "كاكو" صانع العاب العين والذي سبق له اللعب مع التعاون السعودي اكد ان "النصر ليس رونالدو فقط، هو فريق لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين، ويملكون جودة كبيرة في كل المراكز، وعلينا التركيز على فريقنا ونأمل ان تكون النتيجة النهائية في مصلحتنا".



كلاسيكو الهلال والاتحاد

وتتجه الانظار مجددا الى ملعب المملكة أرينا في الرياض حيث يستضيف الكلاسيكو المثير بين الهلال والاتحاد بعد أربعة أيام على مواجهتهما في الدوري المحلي والتي حسمها صاحب الأرض في صالحه 3-1.

ويمني الهلال النفس بتجديد فوزه على غريمه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (4 مرات آخرها عام 2021)، فيما سيحاول الاتحاد، البطل مرتين في 2004 و2005، رد الاعتبار وقطع شوط كبير نحو دور الاربعة.

لكن مهمة رجال المدرب الارجنتيني مارسيلو غاياردو لن تكون سهلة أمام رجال المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الذين حققوا الفوز في المباريات الـ25 الأخيرة في مختلف المسابقات ولم يتذوقوا طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم، ويتطلعون الى تحقيق فوز يأمنون به موقعة الاياب.

وعبر جيزوس عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الاتحاد في الدوري، وقال "كانت مباراة جميلة من الطرفين، والاتحاد أول نصف ساعة كان أفضل، بعدها فرضنا أسلوبنا وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بخماسية".

وأضاف: "مدرب الاتحاد غير أسلوبه في المباراة، وأنا اخذت نظرة جيدة عن فريق الاتحاد".

وتابع "الاتحاد لم يلعب بخمس مدافعين في المباريات السابقة فوجئت من تغيير الطريقة".

في المقابل، قال غاياردو "الخسارة امام الهلال مؤلمة وكنا نتمنى تقليص الفارق لكن الخسارة ستكون مفيدة لنا مستقبلا لمعرفة الأخطاء".

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