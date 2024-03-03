الشارقة للمرأة يحسم مواجه أمريكية دبي بالثلاثة ويقترب أكثر من حسم لقب دوري الطائرة

نجح فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة في تحقيق فوز كبير ومهم على حساب فريق الجامعة الأمريكية بدبي بنتيجة 3 / صفر في المباراة قبل الأخيرة في مسابقة الدوري العام التي جرت بصالة نادي عجمان عصر أمس .

وبفوز الشارقة المستحق، نجح في الاقتراب أكثر من الفوز بلقب دوري هذا الموسم ، حيث يتبقى له مباراة واحدة سيخوضها السبت المقبل أمام فريق أكاديمية إبيك، الفوز بها سوف يتوجه بطلاً بجدارة لموسم 2023/ 2024،

جاءت نتائج الأشواط 25/13، و25 / 22 ،و25 /19 .

تابع فعاليات المباراة عدد كبير من محبي وعشاق نادي الشارقة للمرأة، تقدمهم

حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي حرصت بعد المباراة على الالتقاء باللاعبات وجهازهن الفني، حيث باركت لهن ، وأشادت بمستواهن وبحماسهن طيلة المباراة، وطالبتهن بمزيد

من التركز خلال الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل المواجهة الاخيرة المقبلة الحاسمة للقب المسابقة.

مثل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال المباراة اللاعبات: علياء ناصر، منى عباس، مائدة محمد، لطيفة الكعبي، ندوة وسيم، مهرة محمد جمعة، فاطمة ثابت خلفان، شيروب ميلدريد، نيهال الكبير، ماتيا ماجديك، فاطمة خالد، وريم حمد ،

وقاده المدرب الدكتور كريم بن عياد ، وعاونه سفيان الجربي

كمساعد مدرب ، واحصائي ، بجانب الإدارية عنود المهيري.



ومن جانبه طالب المدرب من اللاعبات بعد المباراة بمزيد من التركيز خلال الأيام المقبلة قبل خوض المباراة الختامية في المسابقة ، وتمنى أن يحافظ الفريق على حماسه وعلى تميزه ولا يستهين بالخصم خلال المواجهة الأخيرة في الدوري، وقال لعبنا مباراة تكتيكية استهدفنا من وراءها تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف المباراة المقبلة لم تكن سهلة وسوف نخوضها بنفس الحماس وبنفس تكتيك الحزر والحسم الذي خضنا به مباراة الجامعة الأمريكية



وعن تكنيك المباراة أشار المدرب ان الفريق لعب بانضباط تكيتيكي حيث تمكن من الضغط على مستوى الارسال التكتيكي خلال الشوط الاول مما سمح بتوجيه جدار الصد الشرقاوي حسب الخطة التكتيكية التي

تم اعدها خلال الاسبوع الماضي. وتبين هذا التفوق من خلال نتيجة الشوط الاول 8\0, 14\3 ثم 20\8 لينتهي الشوط الاول 25\13.



في الشوط الثاني, ورغم صحوة

الجامعة الامريكية الا ان الاصرار والانضباط التكتيكي المحكم للاعبات نادي الشارقة

كان مميزا

مما سهل حسم الثاني أيضا. وقد تميزت خلال هذا الشوط اللاعبات مائدة محمد (8 نقاط) ماتيا ماجديش ( 9 نقاط) نهال كبير (4 نقاط) وشيروب ميلدراد (5نقاط).

في الشوط الثالث الحاسم تمكت زميلات ندوة وسيم من تسجيل 16 هجوم مباشر و13 جدار صد ايجابي من قبل اللاعبات شيروب ميلدراد, ماتيا, مائدة, نهال وندوة وسيم. وخلال هذا الشوط وجه المدرب الفريق باللعب الهجومي وسط الشبكة نظرا للضعف الذي لاحظه الاحصائي خلال الشوطين مما سمح للاعبة

الكينية شيروب ميلدراد من تسجيل 9 نقاط مباشرة..

وذكر المدرب : "خلال المباراة تمكنت

أيضا اللاعبات: مائدة محمد من تسجيل 15

نقطة, ماتيا مجديش 19 نقطة' شيروب ميلدراد 10

نقاط, ندوة وسيم 5 نقاط ونهال كبير 6 نقاط، اما اللاعبة مائدة محمد نجحت في

تحقيق 22 هجوم ايجابي بنسبة نجاعة عالية

تصل إلى (77%) تليها ماتيا ماجديش 30 هجوم بنسبة نجاعة 63%."

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