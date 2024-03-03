الألعاب الحكومية وفن الإدارة

انطلقت يوم الخميس الماضي منافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وتسعى هذه النسخة إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تجسد توجيهات سموه بجعل دبي صانعة للحدث، ووجهة أنظار العالم في كافة المجالات، كما تخدم أهداف أجندة دبي الاجتماعية عبر الحرص على ترسيخ نمط عيش نشط للارتقاء بجودة الحياة للأفراد والمجتمعات، والتي تعتبر الرياضة عنصراً أساسياً من مكوناتها.

هذه الأهداف تؤكد أن الأمر ليس مجرد مظاهر للاحتفال والعيش في أجواء البهجة، لكن للحدث أبعاداً أكبر وأعمق.

ولعلنا ننشط الذاكرة بما كنا نتعلمه صغاراً بأن (العقل السليم في الجسم السليم)، وأن النشاط الرياضي والصحة البدنية قد يغنيان المرء عن الأدوية والتردد على أبواب المستشفيات، وما زالت مقولة "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء" عالقة في أذهاننا.

من هذا المنطلق فإن الإدارة الذكية يعنيها أن تهتم بصحة وعافية موظفيها، لأن الأداء المطلوب والوصول إلى مستوى الرضا بنتيجة العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بلياقتهم البدنية وقدراتهم الذهنية.

حقيقة لم تترك دبي مجالاً إلا أدخلته في نظامها، حتى الترفيهي منها، والدعم النفسي والتأهيلي بما يضمن تطور منظومة العمل وبما يسهم في راحة الموظفين والمتعاملين من مواطنين ومقيمين، وهذا يشعرني بالسعادة لأن دانة الدنيا لم تعد تواكب العصر فقط؛ بل باتت تسبقه فيما يسعى العالم من خلفها ويعترف بتفوقها وإصرارها على أن تكون في المقدمة.

ويؤكد هذا الحدث أن سموه يمضي على نهج والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتشرب رؤية القائد معلّمه وقدوته في الإدارة ليؤكد أنه يسير على دربه ويقتفي أثره في سعيه من أجل التنمية المستدامة لدبي، مدعوماً بالثقة التي منحها القائد لسموه والتي تدفعه للانطلاق والإبداع ليضفي عليها بصمته الخاصة وفلسفته التنموية في رؤيته للأمور.



