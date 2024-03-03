بعد 10 سنوات على اختفائها.. أهالي ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون بعمليات بحث جديدة

على الرغم من مرور 10 سنوات على اختفائها

إلا ان أهالي ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون بعمليات بحث جديدة .

وتجمّع نحو 500 شخص الأحد بالقرب من كوالالمبور لإحياء ذكرى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش370" التي اختفت في ظروف غامضة في 8 مارس 2014، والمطالبة بعمليات بحث جديدة.

وقال ليو شوانغفونغ، أحد الصينيين القلائل الذين توجهوا إلى ماليزيا للمشاركة في هذه الذكرى، لوكالة فرانس برس "يجب أن يستمر البحث".

وفي 8 مارس 2014، اختفت الطائرة التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين.

وعلى الرغم من انتشال قطع حطام في وقت لاحق في المحيط الهندي يبدو أنها تعود إليها، لم يتم العثور على أثر للأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصًا، ثلثاهم صينيون.

وتجمع أهالي الضحايا ومؤيدون لقضيتهم في مركز للتسوق بالقرب من العاصمة الماليزية.

وقالت غريس ناثان (36 عاماً) وهي محامية ماليزية كانت والدتها آن ديزي (56 عاماً) على متن الطائرة لوكالة فرانس برس "كانت السنوات العشر الأخيرة بالنسبة الي بمثابة سلسلة من المشاعر المتناقضة".

ودعت في كلمة أمام الحشد الحكومة الماليزية إلى إجراء مزيد من الأبحاث.

وقالت "الرحلة إم اتش370 لا تعود لتاريخ قديم".

فقدت ليو شوانغ فونغ ( 67 عامًا) من مقاطعة خبي الصينية، ابنها لي يان لين، البالغ 28 عامًا، في الحادث.

وقالت "أطالب بالعدالة لابني. أين الطائرة؟". وأكد وزير النقل الماليزي أنتوني لوك لصحافيين أن "ماليزيا عازمة على العثور على الطائرة. والتكلفة ليست هي المشكلة".

وقال للأهالي المجتمعين لإحياء الذكرى، إنه سيلتقي ممثلي شركة الاستكشاف البحري الأميركية أوشن إنفينيتي ومقرها تكساس، لبحث قيامها بعملية بحث جديدة بعدما كانت قد أجرت عمليات بحث في السابق من دون تحقيق نجاح.

وقال "ننتظر منهم حالياً أن يحددوا لنا مواعيد مناسبة وآمل أن نلتقيهم قريباً".

طُرحت فرضيات كثيرة على مر السنين لمحاولة تفسير أسباب اختفاء الطائرة الذي يشكل أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني الحديث. ومن بين الفرضيات انتحار الطيار، أو حادث في البحر، أو إطلاق صاروخ.

وعُلقت عمليات بحث في المحيط باشراف استراليا في يناير 2017 بعدما استمرت لنحو ثلاث سنوات وشملت مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي.

وكانت هذه العملية الأهم في تاريخ الطيران.

ثم أطلقت "أوشن انفينيتي" عمليات بحث في العام 2018، انتهت بعد أشهر من استكشاف قاع البحر، بدون تحقيق أي نجاح.

ويتهم العديد من أقارب الضحايا الخطوط الجوية الماليزية والحكومة الماليزية بإخفاء معلومات، لكن الجهتين تنفيان ذلك.





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