Sunday, 03 March 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدمرة إيطالية تُسقط طائرة مسيّرة في البحر الأحمر

3/3/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسقطت مدمرة إيطالية، أمس، طائرة مسيَّرة كانت تتجه نحوها في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أنه «التزاماً بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر».

وأضافت: «كانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مسيرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها».

وندد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، في مقابلة اليوم مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، بهجمات الحوثيين، مؤكداً أنها تشكّل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».

وأجبرت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري على تعليق عبورها في هذه المنطقة التي يمر عبرها ما نسبته 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

من جهتها، تعهدت إيطاليا بالانضمام إلى قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي على أن تتولى أيضاً قيادتها. لكن هذه المشاركة لا تزال تنتظر مصادقة البرلمان. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الأمر اعتباراً من الثلاثاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03032024000110011019ID1107927948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث