مدمرة إيطالية تُسقط طائرة مسيّرة في البحر الأحمر

أسقطت مدمرة إيطالية، أمس، طائرة مسيَّرة كانت تتجه نحوها في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أنه «التزاماً بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر».

وأضافت: «كانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مسيرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها».

وندد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، في مقابلة اليوم مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، بهجمات الحوثيين، مؤكداً أنها تشكّل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».

وأجبرت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري على تعليق عبورها في هذه المنطقة التي يمر عبرها ما نسبته 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

من جهتها، تعهدت إيطاليا بالانضمام إلى قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي على أن تتولى أيضاً قيادتها. لكن هذه المشاركة لا تزال تنتظر مصادقة البرلمان. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الأمر اعتباراً من الثلاثاء.

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