إنقاذ 4 أشخاص غرق قاربهم قبالة سواحل الشارقة

أنقذ الحرس الوطني - مجموعة حرس السواحل، مواطناً و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية تعرض قاربهم للغرق على بعد 17 ميلاً بحرياً من سواحل إمارة الشارقة - ميناء الحمرية.

وتمكنت مجموعة حرس السواحل، من تحديد موقع القارب وإنقاذ جميع الأشخاص، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وهم بحالة صحية مستقرة.

وأظهرت العملية، الالتزام الراسخ لوحدات الحرس الوطني بتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين كافة على أرض دولة الإمارات.

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