إنقاذ 4 أشخاص غرق قاربهم قبالة سواحل الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنقذ الحرس الوطني - مجموعة حرس السواحل، مواطناً و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية تعرض قاربهم للغرق على بعد 17 ميلاً بحرياً من سواحل إمارة الشارقة - ميناء الحمرية.
وتمكنت مجموعة حرس السواحل، من تحديد موقع القارب وإنقاذ جميع الأشخاص، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وهم بحالة صحية مستقرة.
وأظهرت العملية، الالتزام الراسخ لوحدات الحرس الوطني بتعزيز أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين كافة على أرض دولة الإمارات.
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