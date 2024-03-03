عملة بتكوين تقفز 47 % منذ بداية العام.. وتقترب من مستوياتها القياسية

قفز سعر عملة «بتكوين» بنسبة 47 % منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، مسجلاً 63.6 ألف دولار، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع إقبال المستثمرين على تداولها.

وتقترب العملة المشفرة من أعلى مستوياته البالغة 68.9 ألف دولار، والتي حققها أواخر 2021، بحسب بيانات «بلومبرغ».

وقفزت قيمة «بتكوين» بنحو 20 % خلال الأسبوعين الماضيين. ودفع الطلب اللامتناهي على ما يبدو على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في الرمز المميز المتداولين إلى رفع الرهانات على أن سعر «بتكوين»، سيتجاوز قريباً مستواه القياسي الذي يقارب 69 ألف دولار، والذي سجّلته آخر مرة خلال جائحة كوفيد. استقر سعر «بتكوين» خلال تعاملات الجمعة بالقرب من مستوى 62 ألف دولار.

ويتوقع المستثمرون أن تسجل رقماً قياسياً جديداً، بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، والذي مهد تاريخياً الطريق لارتفاع كبير في الأشهر التالية، بالإضافة إلى حدث تنصيف البتكوين القادم، والذي يتوقع أن يصعد بأسعار العملة المشفرة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وفي يناير الماضي، وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية الأشهر.

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