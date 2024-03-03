تعيين ناصر النيادي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

تعيين ناصر النيادي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
التاريخ
3/3/2024 8:00:25 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قراراً بتعيين ناصر النيادي، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
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