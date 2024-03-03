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طاقم إماراتي يُدير مباراة جيونبوك وأولسان في أبطال آسيا

3/3/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُدير طاقم حكام إماراتي دولي بقيادة عادل النقبي مباراة جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، التي ستُقام يوم بعد غد الثلاثاء على استاد جيونجي في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويضم طاقمنا الدولي كلًا من، محمد أحمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) وسلطان محمد صالح (حكم رابع) وعمر آل علي (حكم فيديو) ومحمد عبيد خادم (مساعد حكم فيديو).

وكان الحكمان الدوليان عادل النقبي، وعمر آل علي قد اختتما مؤخرًا مشاركتهما في سيمنار الفيفا الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، بمشاركة 31 حكمًا من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، وذلك في إطار جهود لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لتحضير الحكام الدوليين للبطولات القادمة التي يُنظمها الفيفا، ومنها بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومونديال 2026.

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