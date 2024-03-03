رونالدو.. كبرياء ما يزال يتحطم بسبب ميسي

لاعب كرة القدم لابد أن يعيش في الملعب داخل فقاعة تعزله تماماً عن الهتافات السلبية للجماهير، وربما تعزله أيضاً عن التفاعل مع الحضور، حتى يكون في كامل تركيزه بالملعب، ذلك التركيز الذي يفيده في الأداء بالملعب وفي الوقت نفسه يجنبه الانفعال والتفاعل السلبي مع الجماهير، ذلك الانفعال الذي قد يعرضه للظهور بشكل مهين، وربما يعرضه للعقوبات.. تلك الفقاعة يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد خلعها بسبب غريمه التقليدي ميسي، ففقد معها جزء من كبرياء بناه عبر السنين.

رونالدو سقط في ملاعب السعودية في فخ الرد على سخرية الجماهير، ليلقى عقابه من لجنة الانضباط بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 30,000 ريال سعودي (ما يعادل حوالي 8,000 دولار) بسبب ما وصف بـ«إيماءة بذيئة» وجهها للجماهير خلال فوز فريقه النصر على الشباب 3-2 في الدوري السعودي لكرة القدم.

وخلال مسيرة رونالدو في ملاعب كرة القدم طوال سنوات، نجح النجم البرتغالي في غلق أذنيه عن مهاترات الجماهير، ولم تنجح الهتافات العدائية في استثارته أو إخراجه عن تركيزه في الملعب، حتى عندما كانوا يهتفون «ميسي.. ميسي»، نكاية في كريستيانو أيام لعبه لريال مدريد، لم يخرج رونالدو عن شعوره، ولكن تبدو لياقته الذهنية في التعامل مع الهتافات الجماهيرية قد ضعفت، فعندما هتفت الجماهير السعودية في المدرجات لـ«ميسي»، خرج اللاعب عن الأدب والالتزام ليتفاعل مع الجمهور ويسيء إليهم بحركات خارجة.

ووفقاً لصحيفة «ذي أثليتيكس» بات من الواضح أن كياسة رونالدو المعتادة خرجت عن السيطرة، وما يزال الصراع التاريخي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يشغل باله، وضاعف من انفعالاته وأخرجه عن السيطرة، نوع من الشعور بالنقص الذي اخترق روحه واستقر فيها، وتساءلت الصحيفة: لماذا سيهتم رونالدو بعد كل هذه السنين بالرد على مجرد ذكر اسم ميسي؟

ليست الحالتان مقارنتين مثاليتين وجزئياً مجتمعتين هنا فقط لأنهما حدثتا في الأسبوع الماضي تقريباً، لكن من الملفت للنظر كيف استطاع ستيرلينغ وكايسيدو تجاهل إساءات أكثر شخصية من مسافة أقرب، بينما كل ما احتاجه ذكر اسم رجل آخر لإثارة رد فعل من رونالدو.

هذه ليست المرة الأولى لخروج رونالدو عن السيطرة عند ذكر اسم ميسي، ففي نوفمبر الماضي، أسكت رونالدو الجمهور خلال مباراة النصر ضد الاتفاق عندما بدأت هتافات «ميسي، ميسي» من قبل مجموعة أخرى من الأصوات الجماهيرية.

وواصلت الصحيفة في تحليلها لسلوك رونالدو، إنه على الرغم من كونه نجماً كبيراً ورياضيًا مذهلاً، إلا أنه لا يملك الكثير من الوقت في مسيرته المهنية، لذلك يبدو حزينًا أن يقضي هذه الأيام الأخيرة كلاعب كرة قدم يتلقى الإهانات بهذه الطريقة، وما زال يطارده شبح الرجل الذي قورن به طوال مسيرته، ولكنه لم يكن ذا صلة به منذ نحو نصف عقد تقريبًا.



وقال كاتب «ذي أثليتيك»: «سيمسح رونالدو دموعه بثروته الهائلة وقائمة استثنائية من الإنجازات، ولكن تبقى لديه إحساس بعدم الرضا عندما يحين الوقت للنظر إلى مسيرته، بالنسبة لشخص حقق الكثير مثله، كل شيء يبدو ناقصاً وغير مكتمل».





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز