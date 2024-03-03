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محمد بن سلطان بن خليفة: إنجازات الشارقة والفيكتوري في جولة إندونيسيا لزوارق الفوزمولا1 مستحقة وتدعو للفخر

3/3/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، التهنئة إلى فريقي الشارقة والفيكتوري بعد النجاح والتفوق اليوم الأحد في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في إندونيسيا، وذلك بعد فوز زورق (الشارقة 17) بقيادة روستي وايت باللقب، وحلول زورق (الفيكتوري 4) بقيادة ريك ستارك ثانياً.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على قوة الفرق الإماراتية في المنافسة وقدرتها على تحقيق النتائج المميزة؛ وقال: نجاح ممثلا الإمارات في احتلال المراكز الأولى في أولى جولات البطولة يؤكد التفوق الكبير لفرقنا على بقية المشاركين، ويمكن اعتبار ذلك بداية موفقة لحصد النقاط من أجل المنافسة على ألقاب البطولة كافة في باقي الجولات، وما تقدمه الفرق الإماراتية في البطولة يبعث على الفخر خاصة في ظل الأداء المميز الذي تابعناه في الجولة والأولى الذي يعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات وقدرة زوارقنا على الاختلاط بالصدارة في ظل مشاركة أقوى الفرق في العالم.

وانتزع زورق (الشارقة 17)، فوزاً مثيراً في الدورة الأخيرة من السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 متجاوزاً زورق السويدي جوناس آندرسون والذي بقي في صدارة السباق طوال 30 دورة، ونجح في الفوز بلقب السباق في آخر أجزاء من الثانية، وحل ثانيا زورق (الفيكتوري 4 ) بقيادة إريك ستارك مع تراجع زورق السويدي جوناس للمركز الثالث، وعلى ضوء ذلك يتصدر زورق (الشارقة 17 ) الترتيب العام للبطولة حاليا برصيد 29 نقطة مع نهاية المرحلة الأولى في إندونيسيا.

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