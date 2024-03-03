موظفو «ديوا» يعيدون تدوير 7.1 أطنان من العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم

أعاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تدوير 499,541 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم خلال 14 شهراً في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر2023، بما يعادل 7,108 كيلوغرامات من النفايات تم تجنب تحويلها إلى المكبات.

وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي ويتم منح الموظف نقاط عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة، وتم تكريم 49 موظفاً حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتدعم مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إعادة التدوير، سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري واستراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر تشجيع الممارسات المستدامة بما في ذلك إعادة التدوير وتقليل الهدر.

كما تدعم هذه الجهود استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

يشار إلى أن الهيئة نظمت 13 فعالية توعوية للموظفين لتسليط الضوء على أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال اتباع ممارسات مستدامة في البيت ومكان العمل وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

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