Sunday, 03 March 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موظفو «ديوا» يعيدون تدوير 7.1 أطنان من العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم

3/3/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تدوير 499,541 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم خلال 14 شهراً في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر2023، بما يعادل 7,108 كيلوغرامات من النفايات تم تجنب تحويلها إلى المكبات.

وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي ويتم منح الموظف نقاط عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة، وتم تكريم 49 موظفاً حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتدعم مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إعادة التدوير، سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري واستراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر تشجيع الممارسات المستدامة بما في ذلك إعادة التدوير وتقليل الهدر.

كما تدعم هذه الجهود استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

يشار إلى أن الهيئة نظمت 13 فعالية توعوية للموظفين لتسليط الضوء على أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال اتباع ممارسات مستدامة في البيت ومكان العمل وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03032024000110011019ID1107927940

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث