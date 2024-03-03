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الحدث الأول من نوعه.. دلفين يفترس قرشاً وينتزع أحشاءه (فيديو)

3/3/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حين هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.

فقد كشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.

في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقاً وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثاً يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.

ووثق الحدث الفريد من نوعه في 18 يونيو 2023 في المجلة الإفريقية لعلوم البحار، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

إلى ذلك كشف الفريق كيف حدث الهجوم، ووصف الباحثون كيف أن رائحة كبد سمك القرش ومنظر نوارس عشب البحر أشارت كلها إلى حدوث عملية قتل حديثة.

وقال التقرير إن الحوت أمسك بالزعنفة اليسرى لسمكة القرش ودفعها للأمام عدة مرات قبل أن ينتزع أحشاءها في النهاية.

وبعد دقائق شوهدت وفي فمها قطعة دامية من كبد القرش.

يشار إلى أن الحُوت القاتل أو الأوركا هو حوت ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد يتخصصون غالباً في أنواع معينة من الفرائس.

فيما يتغذى البعض حصراً على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلافين.

كذلك لفت الفريق إلى أن الحوت كان قادراً على قتل القرش الأبيض الذي يقدر طوله بحوالي 2.5 متر ووزنه حوالي 100 كغم بمفرده، إلا أنه قد يحتاج إلى التعاون مع الآخرين للتعامل مع الفريسة الأكبر حجماً.

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