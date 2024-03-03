دفاتر التاريخ تلاحق عجائز الجيش الأحمر الألماني.. فما قصة هذا التنظيم؟

بعد مطاردة ماراثونية منذ صباح اليوم على نهج "بيتاً بيتاً"، ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخصين في برلين خلال البحث عن أفراد مطلوبين للاشتباه في تورطهم في جماعة الجيش الأحمر المسلحة في ألمانيا.

وكل فترة تصدر خبر ملاحقات أفراد سابقين في "الجيش الأحمر" وسائل الإعلام الألمانية، حيث تحتفظ الذاكرة الشعبية بحوادث مهولة مرتبطة بهذا التنظيم المتطرف الذي أحدث رعباً على امتداد عقود في ألمانيا وأوروبا قبل أن يتلاشى التنظيم تدريجياً حيث لم يبق منه سوى "الدفاتر القديمة" للوائح اتهام صادرة بحق أعضائه، ومحاكمات تفتح شهية الإعلام على إعادة كتابة قصة هذا الجيش الذي تعاطف معه - رغم عنفه - طبقة مثقفة واسعة، أبرزهم الفيلسوف الوجودي، جان بول سارتر.



في عملية اليوم، شارك 130 شرطياً في القبض على شخصين، هما إرنست فولكر ستوب (69 عاماً) وبوركارد جارويج (55 عاما). وتبحث الشرطة عنهما منذ عقود لاتهامات مرتبطة بارتكاب هجمات إرهابية. وفي نهاية فبراير الماضي، ألقت الشرطة القبض على دانيلا كليته (65 عاماً) وتم العثور على أسلحة داخل شقتها في برلين. وهي متهمة بجرائم سطو مسلح وقعت في أعوام، من بينها 1999 و2006 و2015 و2016.

وتحول التنظيم منذ نهاية الحرب الباردة وتوحيد شطري ألمانيا الغربية والشرقية عام 1989، إلى عصابة فقدت أهدافها السياسية التي تزعم أنها تقاتل في سبيلها، وباتت تسطو على بنوك وتطارد أشخاصاً بهدف الابتزاز بالفدية. وكما في الأشخاص الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم، فمعظم الأعضاء الملاحقين في الجيش الأحمر باتوا كباراً في السن، وأصغرهم في الدفعة الأخيرة يبلغ 55 عاماً.

وتُعد جماعة الجيش الأحمر التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز وأنشط الجماعات اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب، حيث تم تصنيفها «جماعة إرهابية». ونفذت الجماعة العديد من العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وشنّت السلطات عمليات بحث عن أعضاء الجماعة المطلوبين لفترات طويلة من الزمن.

وعُرِفَت الجماعة التي يشار إليها اختصارا بـ«آر أيه إف»، أيضاً باسم مجموعة «بادر ماينهوف»، وهو اختصار للشخصين المؤسسين؛ اندرياس بادر وأورليكه ماينهوف.

نشأ التنظيم من حركة الاحتجاج الطلابية والحركات المناهضة للحرب الفيتنامية في ألمانيا الغربية في الستينيات.

ويعتقد أن الجماعة قد قتلت 34 شخصاً بين عام 1970 وعام 1991 معظمهم من الشخصيات البارزة في المؤسسة الرسمية الى جانب سائقين ورجال حماية.

وأثارت دهشة العالم الغربي حين فجرت المقر الرئيس للفيلق الخامس التابع للجيش الأمريكي في ألمانيا، وعاثت فوضى خلال احتجاجات رافضة في فرانكفورت لـ "إمبريالية الولايات المتحدة واحتلالها" في 11 مايو 1972. ولقي العقيد الأمريكي بول بلومكويست حتفه في الانفجار، وباتت عصابة الجيش الأحمر رقماً مثيراً للرعب. ولم تعلن هذه المجموعة اليسارية أي ارتباط أو تعاطف مع الاتحاد السوفييتي، فقد اعتبر كوادر الجيش الأحمر السوفييت يلتقون مع الامبريالية ويمثلون شكلاً من أشكالها.

واعتبر الجيش الأحمر الألماني نفسه جزءاً من حركة عالمية تمتد من التأثير الشيوعي لماو تسي تونغ في الصين، وثورة كوبا 1959، والتمرد المديد ضد الاحتلال البرتغالي في موزامبيق، و"منظمة التحرير الفلسطينية" التي تأسست عام 1964، وتكتيكات حرب العصابات للثوري الماركسي تشي غيفارا، وكلها أثرت في منظورها السياسي.

وكانت المجموعة على صلة مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وكان لعملية الخطف التي نفذتها الجبهة للرحلة 181 لـ "طائرة لوفتهانزا"، صدى إيجابياً داخل زنازين كوادر الجيش الأحمر في السجون الألمانية. وقد أقدم قادة المجموعة، بمن فيهم الصحفية المؤسسة، ماينهوف، على الانتحار داخل السجون، ليتأسس جيل ثانٍ أكثر عنفاً وأقل سياسة، وحاصرتهم السلطات وألقت القبض على معظمهم، ليظهر جيل ثالث "تائه" مطلع التسعينيات، وأغلبهم هم الذين يلقى القبض عليهم حالياً.





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