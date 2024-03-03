لماذا يجب على المستثمرين الحذر من اندماج الشركات المتساوية؟

شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ تراجعاً ملحوظاً خلال العامين الفائتين، رغم الارتفاعات الطفيفة في الإعلان عن الصفقات مؤخراً، وبعض الأحاديث المتزايدة حول صفقات محتملة.

ويرجع تباطؤ نشاط الصفقات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وعدم اليقين من موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة، علاوة على ذلك، لا تزال البيئة التنظيمية تشكل عبئاً.

وفي ظل هذه الأنظمة الكلية غير المؤكدة، قد تستلم فرق الإدارة إلى التحريض على إجراء تغييرات من خلال إبرام صفقات مع شركات مماثلة لها في الحجم، ما يسمى باندماج بين متساويين.

ونحن نعرف هذه الصفقات على أنها التي تتم بين شركتين في حدود 20 % من القيمة السوقية أو قيمة المؤسسة، بما في ذلك صافي الدين، إلى بعضهما البعض، وبما أن هذه الصفقات تميل إلى أن تكون صفقات متفق عليها، فقد تنظر إليها الإدارة على أنها أقل خطورة في تنفيذها.

وتعرف هذه الصفقات بأنها صفقات تتم بين شركتين تقعان ضمن نسبة 20% من حيث القيمة السوقية أو قيمة المنشأة (بما في ذلك صافي الدين) لكل منهما. ونظراً لأن هذه الصفقات تميل إلى أن تكون متفقاً عليها، فقد تراها الإدارة أقل مخاطرة لإتمامها.

ولكن هذا ليس هو الحال دائماً، فبعض عمليات الاندماج تعلن عنها الشركات ولا يتم إتمامها بسرعة بسبب عراقيل تنظيمية، مثل الصفقة المخطط لها بين شركتي طيران ((جيت بلو إيروايز)) و((سبيريت إيروايز)).

ويشير سجل الـ 20 عاما الماضية إلى أنه ينبغي على المستثمرين توخّي الحذر بشأن احتمالات الاندماج بين الشركات المتساوية، فبعد الإعلان عن اندماج متساويين، يتراجع متوسط سعر سهم الشركة المستحوذة عن نظيراتها في القطاع بأكثر من 7 نقاط مئوية بشكل تراكمي خلال العامين التاليين، مقارنة بشركات القطاع الأخرى.

وقد تكون إحدى الاستراتيجيات الناجحة للمستثمرين هي بيع أسهم الشركة المستحوذة في يوم الإعلان عن الاندماج.

وتُقدم عمليات الاندماج بين شركات متساوية في الحجم مجموعة إغراءات لمجالس الإدارة والفرق الإدارية، بما في ذلك: تحسين القدرة التفاوضية على الأسعار، وفرص البيع المتبادل للمنتجات والخدمات، وخفض التكاليف.

كما تجدر الإشارة إلى أن معظم عمليات الاندماج بين الشركات المتساوية القيمة في الولايات المتحدة على مدار السنوات العشرين الماضية كانت لشركات ذات قيمة سوقية متوسطة أو صغيرة، مع وجود عدد قليل فقط من الشركات الكبرى أو العملاقة.

ومن المرجح أن تستهدف أسهم القيمة، وهي الأسهم المتداولة بسعر منخفض من قيمتها الحقيقية مقارنة بأصولها أو أدائها الأساسي، خلال عمليات الاندماج بين الشركات المتساوية بمعدل الضعف مقارنة بأسهم النمو التي تحقق أرباحاً أعلى من متوسط السوق.

وتحدث 95% من عمليات الاندماج المتساوية في الصناعة نفسها، وغالباً في قطاعات المالية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية الاختيارية، والرعاية الصحية.

ويميل أداء الشركات الأقل جودة، والتي نعرفها بناء على مجموعة عوامل مثل توزيعات الأرباح والربحية ومقاييس مخاطر الائتمان، إلى المشاركة بشكل أكبر في عمليات الاندماج بين الشركات المتساوية، وخلال العشرين عاماً الماضية، ولم يشارك سوى 40 شركة من الشركات التي نصنفها على أنها شركات عالية الجودة في مثل هذه الاندماجات.

وهناك عدم تناسق في الأداء اللاحق للأسهم بعد الأسبوع الأول من التداول بعد إعلان اندماج متساوين، وإذا كان رد فعل السوق الأولي على الإعلان ضعيفاً في الأسبوع الأول، فإن سهم الشركة المندمجة يعاني ضعف الأداء بنسبة 10 نقاط مئوية أخرى مقابل مجموعتها الصناعية في المتوسط على مدار العامين المقبلين. رغم ذلك، إذا كان هناك رد فعل إيجابي في الأسبوع الأول، فلن تكون هناك عوائد إضافية مقارنة بالسوق على مدار العامين المقبلين في المتوسط.

هناك 3 اعتبارات مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في اندماج بين شركتين متساويتين أو عند قيام المستثمرين شراء أسهم الشركة المستحوذة:

الأول: يجب تجنب دمج الشركات عالية الجودة مع شركات أخرى، لأن ميزتها الأساسية غالباً ما تتآكل بسبب سوء الإدارة من قبل شركة مماثلة في الحجم. وفي المتوسط، تتخلف الشركة عالية الجودة المستهدفة في عملية اندماج بين متساويين عن مجموعة صناعتها بنسبة 20% خلال العامين التاليين على أساس نسبي.

الثاني: الصحة المالية مهمة كما يتضح من أداء الشركات المستحوذة التي تتمتع بعائد ضعيف للتدفقات النقدية الحرة - مقدار التدفق النقدي الحر المتولد لكل سهم كنسبة مئوية من سعر السهم. يكون الأداء اللاحق لهؤلاء المستحوذين أدنى بشكل ملحوظ من أداء الشركات التي تحتل الثلث الأعلى من الشركات المصنفة حسب عائد التدفق النقدي الحر. كما أن الربحية الضعيفة هي أيضاً مؤشر خطير، حيث تؤدي الشركات المستحوذة في الثلث الأدنى من هوامش الربح الإجمالي بشكل أسوأ بنسبة 8 إلى 10 نقاط مئوية من الشركات المستحوذة الأكثر ربحية على مدار العامين التاليين.

الثالث: كلما زادت خصوصية السهم وكان أكثر تميزاً مقارنة بباقي السوق قبل الإعلان عن الصفقة، قل احتمال أن تساعده تآلفات الأعمال ووفورات الحجم على تحسين أدائه، ما يؤدي إلى تراجع أدائه بشكل كبير، أسوأ بكثير في المتوسط من الشركات ذات العائد الضعيف للتدفق النقدي الحر، أو هوامش الربح الإجمالي المنخفضة.

في هذه الحالة، قد يواجه فريق الإدارة الجديد صعوبة في فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من ثقافة شركة ما أو أصولها أو خصائصها المميزة، وقد يفترض وجود تآزر يؤدي في المتوسط إلى إهدار إيجابيات الأصل الذي كانوا يأملون في تحسينه.

بشكل عام، لا ننصح شركة بشراء شركة أخرى مماثلة لها في الحجم، ونحذر المستثمرين من الانجرار أو الانجراف وراء الوعود المبالغ فيها بإمكانية تحقيق تآزر في مثل هذه الصفقات.