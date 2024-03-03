من أجل فهم طفرة الإنتاجية الأمريكية

تساءلت الأسبوع الماضي عما إذا كانت السياسة الأمريكية ما زالت متعلقة بـ((الاقتصاد))، وسلطت الضوء على عدم التوافق بين النمو القوي للأجور الحقيقية في الفئات الأقل أجراً من ناحية، وضعف المعنويات الاقتصادية ودعم الرئيس جو بايدن من ناحية أخرى. ومنذ ذلك الوقت راسلني جيمس ماكينتوش، الكاتب والصحفي الاقتصادي، ليشير إلى أن الفئات الأكثر فقراً تنفق المزيد من أموالها على الغذاء والإيجارات، التي ارتفعت تكاليفها أكثر من أسعار المستهلكين الإجمالية. ويظهر استخدام معدلات التضخم لمجموعات الدخل على وجه التحديد ارتفاعاً أقل للأجور الحقيقية مقارنة بما كشفته البيانات الأسبوع الماضي.

في السياق نفسه تعود بنا ورقة بحثية جديدة، شارك لورانس سومرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، في تأليفها إلى جدل قديم، حيث تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في حد ذاته هو جزء من تكلفة المعيشة. وكشف الباحثون أنه إذا استخدمنا مقاييس تضخم بديلة تتضمن تكاليف الاقتراض بشكل أفضل فإن استياء المستهلكين سيكون أكثر قابلية للفهم، كما أن الانكشاف على الفوائد المرتفعة قد يتباين أيضاً حسب مستوى الدخل.

والتساؤل الذي تثيره مثل هذه المشاهدات يعد صعباً، فما هي معدلات التضخم التي يجب على السياسة النقدية الإبقاء عليها منخفضة ومستقرة؟ ويجب أن تعتمد إجابة هذا السؤال عن سبب اهتمامنا بالتضخم في المقام الأول، ولكن هذا سؤال لمقال آخر، لأنني ألقي اليوم نظرة على قضية أخرى، لأن تحليل البيانات الإجمالية يعد مهماً للغاية في كيفية التفكير في الاستنتاجات الخاصة بتباين الإنتاجية على جانبي الأطلسي.

وكان الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أفضل كثيراً من المتوقع في التعافي من الجائحة، رغم أزمة الطاقة والمخاطر الجيوسياسية والتشديد النقدي، لكن إنجازاتهما كانت مختلفة تماماً. في الولايات المتحدة تقدم النمو الإجمالي، لكن معدل مشاركة القوى العاملة لم يتعافَ إلى مستويات ما قبل الجائحة، لأن الارتفاع في أرقام الوظائف الخام يعود إلى النمو السكاني، أما في الاتحاد الأوروبي فسجل معدل التوظيف مستويات قياسية، بما في ذلك البلدان التي غالبا ما ينظر إليها على أنها فاشلة بشكل مزمن في حث الناس على العمل، إلا أن النمو أصابه الجمود.

هذه العوامل مجتمعة تصف التباين في الإنتاجية، الذي نما في الولايات المتحدة بشكل أسرع من الاتحاد الأوروبي، لماذا حدث هذا؟ مدخل الإجابة من كيفية الحكم على الاختيارات السياسية على جانبي الأطلسي، على وجه الخصوص التحفيز المالي الأكبر بكثير من جانب واشنطن، والإنفاق المستمر بالاستدانة، فضلاً عن تسامحها مع ارتفاع معدلات البطالة خلال الجائحة، إلى جانب إعانات بطالة كانت مرتفعة بشكل تاريخي. هذا مقابل التفضيل الأوروبي لدعم برامج الإجازات المؤقتة التي حافظت على علاقات العمل، لكن كي نكون في وضع يسمح لنا بالتساؤل من الأفضل لنا أن ننظر أولاً في معجزة الإنتاجية الأمريكية الصغيرة. يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي بيانات فصلية لإنتاجية العمالة، تكشف الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتسلط هذه البيانات الضوء على ارتفاع الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل في القطاع غير الزراعي بنسبة 6.4% خلال الأعوام الأربعة منذ نهاية 2019 وازدياد التوظيف بنسبة 4%.

وانخفض متوسط ساعات العمل 1.3%، مقابل توسع إجمالي الإنتاج 9.2%، لتزداد إنتاجية كل عامل بنحو 5%.

كم من هذا يعود إلى التصنيع، وهو القطاع الذي يحصل على الكثير من الانتباه؟ توظف المصانع 10% من إجمالي قطاع الشركات غير الزراعية فقط، لذا فهي بحاجة إلى نمو هائل في الإنتاجية للتأثير على المؤشر الإجمالي، لكن في واقع الأمر لم يكن للتصنيع قصة نجاح في تعافي ما بعد الجائحة، فلم تزدد إنتاجية العمال في القطاع إلا بنسبة 0.9% خلال أربعة أعوام، وحتى هذه المكاسب الضئيلة قابلها انخفاض مجموع ساعات العمل.

إذن، يبدو أن السر يكمن إلى حد كبير فيما شهده قطاع الخدمات، لكن من الصعب إيجاد بيانات دقيقة وحديثة عن الإنتاج في كل ساعة عمل للقطاعات الأصغر، لكن يمكننا أن نجمع بين بيانات القيمة المضافة الحقيقية الأكثر. تفصيلا على مستوى القطاع (حتى الربع الثالث من 2023) وأرقام التوظيف على مستوى القطاع لقياس الناتج لكل عامل (وليس في كل ساعة) في السنوات الأربع حتى سبتمبر 2023. إلى أي مدى تعود طفرة الإنتاجية إلى إعادة التوزيع من القطاعات الأقل إنتاجية للأكثر إنتاجية، كما كان يأمل الكثير منا أن يحفزها ((الاستقالة العظمى)). اتضح أنه ليس كثيراً، على الأقل فيما يتعلق بالتحولات بين القطاعات الكبيرة.

ففي حين كانت هناك حركة طفيفة نحو التوظيف في قطاع الأنشطة المالية ذات الإنتاجية العالية، كان هناك أيضا تحولات إلى قطاعات ذات الإنتاج الأقل من المتوسط لكل عامل، مثل الخدمات التعليمية والصحية. رغم ذلك، تعزز إجمالي إنتاج كل عامل بالتحولات من القطاعات منخفضة الإنتاجية، مثل تجارة التجزئة والترفيه والضيافة. لكن لم يكن من المفيد أن تنخفض حصص العمالة أيضا في القطاعات ذات الإنتاجية فوق المتوسط مثل التصنيع، وارتفاعها في القطاعات ذات الإنتاجية الأقل من المتوسط مثل البناء.

بناءً على تقديري السريع، لم تؤد هذه التحولات القطاعية إلا إلى زيادة الإنتاجية لكل عامل بنسبة ربع بالمائة تقريبًا. إذا، وعلى مستوى القطاعات الواسعة، لم تتحقق الآمال في إعادة توزيع تعزز الإنتاجية. كن هذا لا يخبرنا إلا القليل عن إعادة التوزيع بين الشركات في نفس القطاع، وبين القطاعات الفرعية، لذلك لا يزال الحكم معلقا. ربما يكون قراء ((غداء مجاني)) قد توصلوا بالفعل إلى أرقام أكثر تفصيلا، أرسلوا أي بحث في طريقي.

حدثت أكبر قفزات الإنتاجية في خدمات المعلومات، مثل الإعلام والاتصالات ومعالجة البيانات والخدمات المهنية، حيث قفزت القيمة المضافة الحقيقة لكل عامل بنسبة 30 و15% على التوالي.

وحافظت معظم قطاعات الخدمات الأخرى إلى حد كبير على معدل نمو الإنتاجية الكلية، مع استثناءات كبيرة في تجارة الجملة والنقل والتخزين. وبطبيعة الحال، كانت هذه القطاعات هي التي مضت في توظيف العمالة في ظل طفرة التوصيل إلى المنازل، ومن الواضح أنها كافحت لتشغيل عمالها الجدد بشكل منتج.

وبطبيعة الحال، قد لا يكون القطاع الذي حقق أسرع نمو في إنتاجية كل عامل هو القطاع الذي حقق أكبر نمو في الإنتاجية الإجمالية إذا لم يكن القطاع كبيرا جدا، وتعد خدمات المعلومات مثالا على ذلك، لأنها توظف أقل من 2% من العمال.

الصورة لا لبس فيها، حدثت طفرة الإنتاجية في الصناعات التي تعتمد على المعرفة بكثافة، مثل الخدمات المهنية والتجارية، والتعليم والصحة وخدمات المعلومات. هذه القطاعات بطبيعة الحال هي التي كان يمكنها استغلال تقنيات العمل عن بعد بكل سهولة. ويبدو أيضا أنهم هم الذين أضافوا بشكل أكبر إلى مخزون رأسمالهم المادي. إذا، الاستثمار يعمل والأسواق تستجيب للطلب. من كان يظن ذلك؟.