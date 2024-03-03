الأمين الدائم لآيسلندا: الإمارات أدت دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مارتن إيجولفسون الأمين الدائم لدولة آيسلندا في وزارة الشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في إنجاح فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية.
وقال إيجولفسون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، عقب إقرار إعلان أبوظبي الوزاري في ختام مؤتمر منظمة التجارة العالمية، إن الإمارات نجحت في جمع اللاعبين المهمين معاً وجميع الوزراء المعنيين، وتقريب وجهات النظر المتباينة، ما ساعد على سد الفجوة والخروج بإعلان أبوظبي الوزاري، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية أحرز تقدماً جيداً ومن الممكن البناء على ما تحقق في المؤتمرات الوزارية المقبلة.
وأكد الأمين الدائم لدولة آيسلندا في وزارة الشؤون الخارجية، أن منظمة التجارة العالمية يمكن أن تؤدي دوراً رئيساً لتحقيق الهدف 14.6 من أهداف التنمية المستدامة والخاص بمصائد الأسماك، وقال: نأخذ الأمر على محمل الجد، وسنواصل العمل بقوة في الاجتماعات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.
واختتمت صباح اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي استضافته دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بالاتفاق على تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، كما أقر إعلان أبوظبي الوزاري، تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عقد المؤتمر الوزاري الـ 14 للمنظمة في العام 2026. وتعد تلك القرارات، إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري.
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