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الأمين الدائم لآيسلندا: الإمارات أدت دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر

3/3/2024 8:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مارتن إيجولفسون الأمين الدائم لدولة آيسلندا في وزارة الشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في إنجاح فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية.

وقال إيجولفسون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، عقب إقرار إعلان أبوظبي الوزاري في ختام مؤتمر منظمة التجارة العالمية، إن الإمارات نجحت في جمع اللاعبين المهمين معاً وجميع الوزراء المعنيين، وتقريب وجهات النظر المتباينة، ما ساعد على سد الفجوة والخروج بإعلان أبوظبي الوزاري، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية أحرز تقدماً جيداً ومن الممكن البناء على ما تحقق في المؤتمرات الوزارية المقبلة.

وأكد الأمين الدائم لدولة آيسلندا في وزارة الشؤون الخارجية، أن منظمة التجارة العالمية يمكن أن تؤدي دوراً رئيساً لتحقيق الهدف 14.6 من أهداف التنمية المستدامة والخاص بمصائد الأسماك، وقال: نأخذ الأمر على محمل الجد، وسنواصل العمل بقوة في الاجتماعات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.

واختتمت صباح اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي استضافته دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بالاتفاق على تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، كما أقر إعلان أبوظبي الوزاري، تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عقد المؤتمر الوزاري الـ 14 للمنظمة في العام 2026. وتعد تلك القرارات، إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري.

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