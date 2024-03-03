ليبرمان: حكومة إسرائيل انتهت والتخلص من نتنياهو“مكافأة للشعب”

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب“إسرائيل بيتنا” المتطرف، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها بنيامين نتنياهو بمثابة“مكافأة للشعب”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان الذي سبق وشغل منصب وزير الخارجية (2013- 2015)، والدفاع (2016- 2018) والمالية (2021-2022)، لوسائل إعلام عبرية.

ونقلت صحيفة“يديعوت أحرونوت” عن ليبرمان قوله، إن“الحكومة استنفدت نفسها وانتهت، والتخلص من نتنياهو هو مكافأة لشعب إسرائيل”.

وعلق ليبرمان على سلوك مجلس الحرب والخلافات بين وزرائه، بالقول إن“هناك تغييرا في الاتجاه، ومن ناحية يقولون“معاً سننتصر”، ومن ناحية أخرى هناك حرب (داخل المجلس)”.

وأوضح أن“(الوزير بمجلس الحرب بيني)غانتس (رئيس حزب معسكر الدولة)، سيذهب إلى الولايات المتحدة خلافا لموقف رئيس الوزراء، وفي الخلفية هناك أيضا وثيقة (الوزير بمجلس الحرب غادي) آيزنكوت”.

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان قوله:“أتوقع أن يعلن بيني غانتس ومعسكر الدولة، أن هذه الحكومة انتهت، وأننا بحاجة للعودة إلى الناخب”.

وكانت“يديعوت أحرونوت” كشفت عن زيارة مرتقبة يجريها غانتس الأحد إلى الولايات المتحدة، دون الحصول على إذن من نتنياهو، ما دفع الأخير لتوجيه سفير تل أبيب في واشنطن بعدم مرافقة غانتس في لقاءاته المرتقبة مع مسؤولي الإدارة الامريكية.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، كشفت القناة (12) الخاصة، عن وثيقة بعث بها عضو مجلس الحرب آيزنكوت إلى المنتدى ذاته، حذر فيها من“صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب”.

ووقتها قال آيزنكوت :“لقد تعثر المخطط الاستراتيجي للحرب، ما يهدد عمليا تحقيق أهداف الحرب والوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل”.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بهجوم حركة“حماس” على مستوطنات غلاف غزة صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعاطيه مع قضية المحتجزين في القطاع.

ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب“إبادة جماعية” لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.

(الأناضول)