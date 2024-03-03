تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد زيد في مخيم الجلزون

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمد خالد زيد (13 عاما)، من مخيم الجلزون شمال رام الله، إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد حراء وسط المخيم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة.
وسار المشيعون في موكب جنائزي، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وطافوا به بين أزقة المخيم، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وصولا إلى مقبرة شهداء المخيم، حيث تم مواراته الثرى.
واستشهد الطفل زيد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.
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