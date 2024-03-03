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تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد زيد في مخيم الجلزون

3/3/2024 7:10:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمد خالد زيد (13 عاما)، من مخيم الجلزون شمال رام الله، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد حراء وسط المخيم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة.

وسار المشيعون في موكب جنائزي، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وطافوا به بين أزقة المخيم، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وصولا إلى مقبرة شهداء المخيم، حيث تم مواراته الثرى.

واستشهد الطفل زيد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.

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