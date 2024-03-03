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إصابة مفجعة في مباراة فالنسيا وريال مدريد

3/3/2024 7:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة فالنسيا وضيفه ريال مدريد، السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا على ملعب "ميستايا"، إصابة مفجعة.
فقد تعرض الغيني مختار دياخابي، لاعب فالنسيا، لإصابة قوية خلال التحام مع تشواميني، نجم ريال مدريد.
وهرع لاعبو الفريقين نحو دياخابي، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لإنقاذه، حيث تم حمله على نقالة، فيما بدت إصابته خطيرة.
وانتهت المواجهة بالتعادل (2-2)، حيث أحرز هوجو دورو ورومان ياريمتشيوك هدفي فالنسيا، في الدقيقتين 27 و30، بينما سجل لريال مدريد مهاجمه فينيسيوس جونيور "ثنائية"، في الدقيقتين (45+5) و76.
وبهذا التعادل، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 66 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثامن.

ملاعب

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