اتفاقية لحفر 16 بئراً ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اتفاقية الحزمة السادسة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي لحفر 16 بئراً للمياه في أبو الزيغان ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة البالغة قيمته الاجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية USAID بنسبة 100%.



وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه م. مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات أسماء وهادنة والمساعد للإعلام عمر سلامة وعدد من المعنيين.



وتهدف الاتفاقية الى تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.