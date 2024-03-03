جولات رقابية 24 ساعة .. الغذاء والدواء تعلن عن خطتها استعدادا لرمضان

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان المبارك والتي باشرت تنفيذها على مدار الشهور الأخيرة استعدادا لشهر رمضان وبما يضمن انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.



وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، إلى أن الخطة تضمنت سلسلة إجراءات استباقية مبكرة ومسوحات ميدانية شاملة للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة، إضافة إلى مسوحات للمخابز الكبرى ومحال بيع العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها لمتابعة جاهزيتها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية اللازمة سواء للبيع المباشر للمواطنين أو التوزيع والتأكد من بطاقة بيان لغايات تتبع المنتجات بعد توزيعها.



وتهدف الخطة، وفق مهيدات إلى تكثيف عمليات المراقبة والتتبع للتأكد من إلتزام المنشآت بتطبيق الإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية أو الأغذية التي تشهد استهلاكًا متزايدًا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن بنوعيها المجمد والطازج والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والمشروبات والعصائر الرمضانية والحلويات الرمضانية والقطايف.



وأضاف، أن الحملات الرقابية المكثفة تستهدف كافة المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها مع الاستهداف الحثيث للمنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان بما في ذلك المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمحامص ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات ومحال بيع القطايف ومحال بيع المشروبات والعصائر ومحال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى والموائد الرمضانية ومحال بيع الأغذية بالجملة والمستودعات.



ولفت مهيدات إلى أن الخطة تنظم توزيع كوادر الرقابة والتفتيش على مدار الأربعة وعشرين ساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات المؤسسة من قبل الفنيين المناوبين ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة، مشددًا على أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.



إلى ذلك أضاف مهيدات أن الخطة تضمنت برنامجا خاصا بالتوعية لتثقيف المستهلكين والقائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت، مشيرا إلى أن المؤسسة أطلقت شهر كانون الثاني العام الماضي 2023 حملة توعوية استعدادا لشهر رمضان المبارك بهدف ضمان توفير غذاء آمن وسليم، تشمل سلسلة جلسات وورش توعوية مستمرة يتجاوز عددها حتى تاريخه 35 ورشة موجهة للقطاعات المستهدفة ، إضافة إلى ورش مخصصة لقطاع الشاورما والمنشآت السياحية وذلك من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة لتسليط الضوء على المخالفات الأكثر تكرارا وتسجيلا خلال رمضان الماضي والتثقيف بأفضل الممارسات لتفاديها والحد من تكرارها خلال رمضان المقبل.



وأكد مهيدات على أن الحملة تأتي استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في محافظات المملكة كجهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.

وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] والواتس أب على الرقم 0795632000.