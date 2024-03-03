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الأُسرة النيابية تلتقي المُدير التنفيذي لـجيدكو

3/3/2024 7:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية، زينب البدول، أهمية تعزيز تمكين السيدات ومُشاركتهن اقتصاديًا، داعية إلى ضرورة تقديم كُل التسهيلات أمام السيدات للعمل على فتح مشاريعهن الخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأحد، المُدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبدالفتاح الكايد، وعدد من مُدراء الوحدات في المؤسسة.
من جهتهم، دعا النواب: هادية السرحان، عبير الجبور، فليحة السبيتان، صباح الدردور، هيثم زيادين، فريد حداد، إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
بدوره، استعرض الكايد آلية عمل المؤسسة وأُسس تقديم المنح للمُستفيدين، قائلًا إن هُناك استراتيجية للمؤسسة تنفذ عبر 3 أعوام، فضلًا عن خطة عمل في المُحافظات ضمن محاور رئيسة، أبرزها: التعافي الاقتصادي، والاقتصاد الأخضر، ومُطابقة المشاريع للمعايير الدولية.
وأضاف أن المؤسسة تُصمم وتُنفذ مجموعة مُتنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مُختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.
وأشار الكايد إلى أنها مؤسسة حُكومية مُستقلة، يقودها مجلس إدارة، يُمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي، ويرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وأوضح أن المؤسسة ليس لها أي فروع في المُحافظات، بينما تُقدم خدماتها إلكترونيًا، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية وتسهيلًا على الموظفين، لافتًا إلى أن 92 بالمئة من الخدمات إلكترونية.
وتابع الكايد أن المؤسسة تقدم خدماتها لـ1580 مُستفيدًا ومُستفيدة، 54 بالمئة منهم نساء.
من جانبه، استعرض مُدير وحدة تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل في المؤسسة، زيد النسور، أهداف المشروع، والتي تتمثل بتحسين فُرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، عبر بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المُزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمُتوسطة، ودمج صغار المُزارعين في سلسلة القيمة، وخلق فُرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء، والمُساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل.
ويستهدف المشروع مُحافظات: عجلون، جرش، البلقاء، مأدبا، المفرق، إربد، الزرقاء، الكرك، الطفيلة، معان، حسب النسور الذي قال إن المشروع يوفر 6 آلاف فُرصة عمل، 47 بالمئة منها للنساء.
وأضاف النسور أن المشروع يُشجع على الأفكار الإبداعية، ويُدرب السيدات، ويصقل مهاراتهن لتأسيس مشاريعهن على نحو أفضل.













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