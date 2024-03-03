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الغموض يحاصر بنزيما قبل الكلاسيكو الآسيوي

3/3/2024 7:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الاستعداد لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وشهد مران السبت غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما عن الحصص التدريبية نظرًا لمعاناته من آلام في الساق.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الغموض يحيط بموقف بنزيما من الكلاسيكو وذلك قبل استلام المدير الفني للتقرير الطبي غدا الأحد.
وغاب قلب الهجوم الفرنسي عن مواجهة الهلال الأخيرة التي خسرها العميد بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
كما شهد مران السبت مشاركة الثلاثي جوتا ومدالله العليان وفواز الصقور في المناورة، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة، فيما واصل عمر هوساوي برنامجه التأهيلي.
وسيقام لقاء الإياب بين الاتحاد والهلال في ملعب الجوهرة المشعة يوم الثلاثاء 12 مارس/آذار الجاري.

ملاعب

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