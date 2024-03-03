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شتوتجارت يعزز آماله الأوروبية بانتصار مثير

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح شتوتجارت على بعد 4 نقاط فقط من وصافة الدوري الألماني، وعزز موقعه في سباق المقاعد الأوروبية، بفضل فوزه المثير على مضيفه فولفسبورج (3/2)، السبت، في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليجا.
ورفع شتوتجارت رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف، و11 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 25 نقطة، في المركز الثالث عشر.
ويدين شتوتجارت بالفضل في هذا الفوز لهدافه الغيني الدولي، سيرهو جيراسي، الذي سجل الهدفين الأول والثاني.
وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتجارت بهدف لجيراسي، في الدقيقة 14.
لكن الدنماركي يواكيم مايلي أدرك التعادل لفولفسبورج، في الدقيقة 50، ثم أحرز جيراسي الهدف الثاني له وللفريق الضيف، في الدقيقة 54.
وأضاف جوشا فاجنومان الهدف الثالث لشتوتجارت، في الدقيقة 78، قبل أن يسجل لوكاس نميشا الهدف الثاني لفولفسبورج، في الدقيقة 83.

ملاعب

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