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الخليفي يتخلى عن تهديد مبابي

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، عن تهديد سبق أن توعد به كيليان مبابي مهاجم الفريق، إذا وقع مع ريال مدريد.
وذكرت العديد من المصادر بأن كيليان مبابي أبلغ رئيس باريس سان جيرمان، بالرحيل مجانا في الصيف المقبل.
وقالت شبكة فوت ميركاتو "لم يعد مبابي لاعبا مهما في نظر المدرب لويس إنريكي، واستبدله 3 مرات متتالية في المباريات، منذ إعلان رحيله عن باريس".
وكشفت أن ناصر الخليفي قال للمقربين له "إذا وقع مبابي مع ريال مدريد، فلن يلعب بعد الآن".
وعاد الخليفي في هذا التهديد، ومنح المدرب إنريكي، السلطة الكاملة لفعل ما يشاء مع مبابي في مسألة خوض المباريات.
وأكد مصدر من داخل النادي أن العلاقة بين مبابي وإنريكي، لم تعد جيدة، ولم يعد الطرفان يتحملان بعضهما البعض في المواجهات الخاصة، دون أن يحدث بينهما أي صراع لفظي.
وذكرت "فوت ميركاتو" أن إبعاد مبابي عن التشكيلة الأساسية أو استبداله، هي طريقة المدرب لإظهار سلطته، لكن هناك خطر من تنفيذ هذا الأمر خلال الجزء الحاسم من موسم باريس.

ملاعب

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